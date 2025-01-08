Видео Украинские дроны атаковали Саратов; взрывы и пожар на нефтебазе

По словам местных жителей, в городе было слышно не менее 40 взрывов. Позже в соцсетях стали вирусными видеоролики, показывающие масштабный пожар на нефтяной базе.

Ukraine takes out another fuel depot in Engels, Russia's Saratov region. pic.twitter.com/k8rKVi9xXL — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) January 8, 2025

Это также подтвердили власти Саратовской области.

По предварительным данным, был поврежден один из резервуаров нефтебазы, где хранится авиационное топливо, поставляемое на авиабазу ВКС России, расположенную под Энгельсом.

Explosions occurred in #Engels district of #Saratov region at night amid a drone attack, and a major fire broke out at an oil depot 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/3sQxzgf8q8 — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) January 8, 2025

В ударе приняли участие около 30 дронов.

Позже губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о сбитых беспилотниках и повреждении "промышленного объекта".

"Силы ПВО сбили беспилотники. Обломки упали на промышленный объект в Энгельсе. На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы", - сообщил губернатор.

В Энгельсе есть аэродром, на котором базируются стратегические бомбардировщики Ту-95. Он несколько раз подвергался ударам дронов.

Города Саратов и Энгельс расположены друг напротив друга на правом и левом берегу Волги.

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