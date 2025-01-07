Меньше половины семейных врачей Латвии подписали новые договоры с государством

Комментируя возражения врачей против условий договора, представители службы подчеркнули, что по сравнению с прошлым годом договор "существенно не изменился". Переговоры с партнерами продолжаются, и NVD допускает возможность внесения изменений или пересмотра текущей редакции договора по результатам переговоров.

В NVD уточнили, что ранее существовало 12 различных договоров на оказание отдельных услуг, но теперь разработан единый договор для всех поставщиков медицинских услуг. В будущем служба планирует внедрить электронную систему заключения и администрирования договоров.

Согласно NVD, единый проект договора был разработан в 2023 году. После совещания 20 сентября того же года учреждения здравоохранения и частные практики были приглашены представить свои предложения и замечания до 20 октября. Из 108 предложений и замечаний 55 были полностью учтены, еще 20 - частично.

На сегодняшний день договоры с NVD подписали 51% поставщиков медицинских услуг. Из 40 больниц соглашения заключили 29, что составляет 73%.

Ранее сообщалось, что около 589 латвийских семейных врачей обратились в суд с жалобами на условия договора, предложенного NVD, посчитав их несоразмерными. Однако Ассоциация семейных врачей Латвии (LĢĀA) не инициировала судебное разбирательство, так как считает, что новые договоры несущественно отличаются от предыдущих.

Представляемые LĢĀA врачи выдвинули по крайней мере восемь требований к новым договорам, включая возражения против предлагаемого срока действия договора, размера вознаграждения, условий применения штрафов и порядка утверждения перечня манипуляций.

Ассоциация обратилась в суд с просьбой обязать NVD заключить с заявителями публично-правовые договоры на оказание оплачиваемых государством медицинских услуг в редакции договора от 16 декабря, но без спорных пунктов. Судебное разбирательство по этому запросу запланировано на 10 января.

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