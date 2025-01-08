Турция угрожает военной операцией в Сирии

"Мы сделаем то, что необходимо", - заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNNTurk, если силы народной самообороны (YPG) не примут требования Анкары.

На вопрос, что случится в этом случае, Фидан ответил: "Военная операция".

"Ультиматум, который мы передали им (YPG) через американцев, ясен и однозначен", - добавил министр.

Анкара считает YPG ответвлением Рабочей партии Курдистана, вооруженной группировки турецких курдов, которую Турция считает террористической организацией.

Между тем, США рассматривают YPG как полезного союзника в борьбе с террористической группировкой "Исламское государство".

"Иностранные боевики, прибывшие из Турции, Ирана и Ирака, должны немедленно покинуть Сирию. В настоящее время мы не видим никаких подготовительных действий или намерений в этом направлении и ждем", - заявил Фидан.

Он также отметил, что Турция готова взять на себя управление сирийскими тюрьмами, в которых содержатся боевики "Исламского государства", если новое правительство Сирии не справится с этой задачей.

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