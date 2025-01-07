Компания Meta, материнская структура платформ Facebook и Instagram, объявила о прекращении программы проверки фактов ("фактчекинга") в США. Об этом во вторник заявил основатель и глава компании Марк Цукерберг.
Цукерберг объявил о прекращении программы проверки фактов и цензуры в Facebook
"Начав с США, мы избавимся от фактчекеров и заменим их общественными заметками, подобно тому, как это сделано на платформе X (ранее Twitter)", - заявил Цукерберг.
Он подчеркнул, что "проверка фактов оказалась слишком политически предвзятой и подорвала больше доверия, чем заслужила, особенно в США".
В заявлении Meta повторяются многие жалобы владельца X, миллиардера Илона Маска, на программы проверки фактов, которые консерваторы часто называют инструментами цензуры.
В последнее время Цукерберг старается улучшить отношения с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. В частности, Meta пожертвовала один миллион долларов на инаугурационный фонд Трампа. В ноябре Цукерберг также встретился с Трампом на его частной резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.
Кроме того, Цукерберг объявил, что платформы Meta, включая Facebook и Instagram, упростят свои правила модерации и отменят ряд ограничений на обсуждение таких тем, как иммиграция и гендерная идентичность, которые, по его словам, "больше не соответствуют современному дискурсу".
Трамп неоднократно критиковал Meta и лично Цукерберга, обвиняя их в предвзятости против консерваторов и поддержке либеральной политики.
После нападения его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 года аккаунт Трампа был заблокирован на Facebook. Компания восстановила его доступ в начале 2023 года.
В попытке наладить отношения с командой Трампа Meta недавно назначила республиканца Джоэла Каплана руководителем по связям с общественностью. Он сменил на этом посту Ника Клегга, бывшего заместителя премьер-министра Великобритании.
"Слишком много безобидного контента подвергается цензуре, слишком много людей несправедливо отправляются в "тюрьму Facebook"", - заявил Каплан, добавив, что нынешний подход к модерации контента зашел слишком далеко.
Цукерберг также пригласил в совет директоров Meta президента UFC (чемпионата по смешанным единоборствам) Дэна Уайта, который является близким соратником Трампа.
Meta планирует переместить свои команды, ответственные за безопасность и доверие, из Калифорнии, где доминируют либеральные настроения, в более консервативный Техас. Кроме того, компания объявила об изменении политики, принятой в 2021 году, которая ограничивала политический контент на её платформах.
Теперь компания примет более персонализированный подход, предоставив пользователям возможность самостоятельно регулировать количество политического контента, которое они видят на Facebook, Instagram и Threads.
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