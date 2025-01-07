После нападения его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 года аккаунт Трампа был заблокирован на Facebook. Компания восстановила его доступ в начале 2023 года.

В попытке наладить отношения с командой Трампа Meta недавно назначила республиканца Джоэла Каплана руководителем по связям с общественностью. Он сменил на этом посту Ника Клегга, бывшего заместителя премьер-министра Великобритании.

"Слишком много безобидного контента подвергается цензуре, слишком много людей несправедливо отправляются в "тюрьму Facebook"", - заявил Каплан, добавив, что нынешний подход к модерации контента зашел слишком далеко.

Цукерберг также пригласил в совет директоров Meta президента UFC (чемпионата по смешанным единоборствам) Дэна Уайта, который является близким соратником Трампа.

Meta планирует переместить свои команды, ответственные за безопасность и доверие, из Калифорнии, где доминируют либеральные настроения, в более консервативный Техас. Кроме того, компания объявила об изменении политики, принятой в 2021 году, которая ограничивала политический контент на её платформах.

Теперь компания примет более персонализированный подход, предоставив пользователям возможность самостоятельно регулировать количество политического контента, которое они видят на Facebook, Instagram и Threads.

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