Видео "Может быть, это уже в твоем коктейле": Intrisha об опыте в ночном клубе

"Он достал из кармана пиджака прозрачную бутылочку с жидкостью и со словами, что это наркотик, налил пару капель в свой кофе. Затем, глядя на меня, сказал: "Никто не знает, может быть, это уже и в твоем коктейле", - поделилась Intrisha.