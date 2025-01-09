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Видео "Может быть, это уже в твоем коктейле": Intrisha об опыте в ночном клубе

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Intrisha
Intrisha Фото: Скриншот tiktok.com/@intrisha

Шумный ночной клуб, яркие огни и приятная музыка - популярный блогер Intrisha отправилась туда вместе с другом, чтобы весело провести время. Но вечер неожиданно обернулся опасной ситуацией, после которой инфлюенсер пообещала больше не посещать клубы и бары. TVNET+ разобрался в вопросе.

"Он достал из кармана пиджака прозрачную бутылочку с жидкостью и со словами, что это наркотик, налил пару капель в свой кофе. Затем, глядя на меня, сказал: "Никто не знает, может быть, это уже и в твоем коктейле", - поделилась Intrisha.

Поняв, что есть небольшая вероятность того, что она могла упустить момент и не заметить, как ей накапали наркотик, девушка....

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