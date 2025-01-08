Видео Столкновение автобуса и фуры: водитель грузовика комментирует аварию

Во вторник, 7 января, около 8:00 утра Вилнис сел за руль своего грузовика, чтобы выехать из Серене в направлении Айзкраукле.

Однако недалеко от городской черты водитель фуры внезапно потерял контроль над своим транспортным средством, и произошло столкновение с пассажирским автобусом, принадлежащим компании Liepājas Autobusu Parks.

"Дороги нужно сначала чистить, а потом уже посыпать солью", - говорит Вилнис, комментируя состояние дорожного покрытия в связи с погодными условиями.

"Я разогнался, чтобы подняться на холм. Вот результат", - добавил он.

Восстанавливая ход столкновения, Вилнис рассказал, что после удара прицеп его грузовика согнуло как "бумеранг": "Начало мотать, меня развернуло, буквально двух секунд не хватило".

Мужчина отметил, что физически чувствует себя хорошо, в то время как пострадавшему водителю автобуса после аварии потребовалась помощь медиков. По словам очевидцев, нога водителя была серьезно повреждена в момент столкновения.

"Liepājas Autobusu Parks проинформирован об утреннем дорожно-транспортном происшествии, в котором один из наших автобусов столкнулся с крупногабаритным транспортным средством. Мы сотрудничаем с Государственной полицией, чтобы уточнить обстоятельства аварии, а также готовы предоставить всю имеющуюся у нас информацию. Безопасность пассажиров - наш приоритет, и мы готовы оказать необходимую помощь всем, кто пострадал в результате этого инцидента", - рассказали в Liepājas Autobusu Parks.

Согласно неофициальной информации, в автобусе находился один пассажир, который в результате аварии не получил травм.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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