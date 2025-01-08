Женщина с тремя промилле алкоголя и без прав везла малолетнюю девочку

7 января около 18:00 Госполиция зафиксировала в Капседе Южно-Курземского края автомобиль Audi, которым управляла женщина в состоянии алкогольного опьянения.

В ходе проверки на алкоголь на выдохе женщины было установлено, что ее уровень опьянения - 2,96 промилле, при этом за рулем она находится без права управления транспортными средствами. Женщина везла в транспортном средстве малолетнюю девочку, которая не была пристегнута ремнем безопасности.

В Госполиции против женщины начат уголовный процесс за управление транспортным средством, находясь под воздействием алкогольных напитков и без прав, и два процесса об административных правонарушениях - за надзор за ребенком в состоянии алкогольного опьянения, которое ограничивало способности обеспечить безопасность и защиту малолетнего ребенка от возможных угроз жизни и здоровью ребенка, и за провоз пассажира, не пристегнутого ремнем безопасности.

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