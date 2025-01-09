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Видео Пьяный водитель попытался скрыться от полиции задним ходом, но врезался в столб

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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

В районе Адажи водитель в состоянии алкогольного опьянения попытался убедить сотрудников Государственной полиции в том, что его напоила другая бригада правоохранителей, сообщает программа Degpunktā.

Очевидцы сообщили полиции о том, что по поселку ездит автомобиль BMW, который уже успел повредить забор на частной территории.

Вскоре разыскиваемый автомобиль появился перед экипажем. Было видно, как водитель общается с пассажиром, сидящим рядом, и решает скрыться.

"Остановите транспортное средство!" - раздается в полицейском громкоговорителе.

Мужчина попытался уехать, однако совершить маневр задним ходом у водителя BMW не получилось - он врезался в осветительный столб. Мужчина вышел из машины без приглашения и попытался убежать. Правоохранители задержали его и посадили в полицейский микроавтобус.

"Что ты делаешь!?" - на видеозаписи слышно, как кричит задержанный. "Я знаю, я знаю, эти люди мне велели", - говорит мужчина. Затем он кричит, чтобы с его руки сняли наручники.

Подробнее смотрите в сюжете программы Degpunktā.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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