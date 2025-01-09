В четверг, 9 января, депутаты Сейма в окончательном чтении поддержали поправки, направленные на сокращение потребления алкоголя в обществе. Среди прочего, изменения предусматривают ограничение времени, в течение которого можно покупать алкогольные напитки.
Сейм ограничил часы продажи алкогольных напитков
Согласно изменениям, будут введены ограничения на доступность алкогольных напитков, их рекламу и маркетинг.
Поправки предусматривают, что в розничной торговле, включая веб-сайты и мобильные приложения, алкоголь можно будет покупать только в определенное время.
С понедельника по субботу алкоголь будет доступен с 10:00 до 20:00, а в воскресенье - с 10:00 до 18:00.
Планируется, что эти изменения вступят в силу 1 августа этого года.
Коммерсанты, которые к этому сроку получат лицензию на розничную торговлю алкоголем в местах с рабочим временем, превышающим установленное ограничение, должны будут подать заявление в Службу государственных доходов на перерегистрацию лицензии до 31 декабря следующего года.
Чтобы ограничить импульсивные покупки алкогольных напитков, доставку алкоголя, заказанного через интернет или мобильные приложения, можно будет осуществить не ранее чем через шесть часов после оформления заказа.
Для снижения импульсивного потребления алкоголя поправки запрещают такие маркетинговые акции, как предложение покупать несколько единиц алкоголя по сниженной цене, а также скидки на алкоголь в рамках программ лояльности для потребителей.
Согласно изменениям, реклама алкоголя будет запрещена в печатных изданиях, рекламных журналах и публикациях, в кинотеатрах, на веб-сайтах и в онлайн-каналах, включая рассылки по обычной и электронной почте.
В розничных торговых точках, где осуществляется продажа алкоголя, будет размещено хорошо заметное предупреждение о вреде употребления алкогольных напитков для здоровья, а также напоминание о том, что продажа алкоголя несовершеннолетним запрещена.
Также вводится запрет в местах торговли или предоставления услуг, независимо от наличия специального разрешения, предлагать алкогольные напитки бесплатно, в качестве подарка или компенсации.
Принятые изменения устанавливают, что в местах проведения азартных игр будет запрещена розничная продажа алкогольных напитков для употребления на месте - рядом с игровыми автоматами, столами для карточных игр, рулетки, а также других азартных устройств.
Цель этой нормы - разделить два вызывающих зависимость процесса, отмечается в аннотации к законопроекту.
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