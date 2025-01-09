Сейм ограничил часы продажи алкогольных напитков

Согласно изменениям, будут введены ограничения на доступность алкогольных напитков, их рекламу и маркетинг.

Поправки предусматривают, что в розничной торговле, включая веб-сайты и мобильные приложения, алкоголь можно будет покупать только в определенное время.

С понедельника по субботу алкоголь будет доступен с 10:00 до 20:00, а в воскресенье - с 10:00 до 18:00.

Планируется, что эти изменения вступят в силу 1 августа этого года.

Коммерсанты, которые к этому сроку получат лицензию на розничную торговлю алкоголем в местах с рабочим временем, превышающим установленное ограничение, должны будут подать заявление в Службу государственных доходов на перерегистрацию лицензии до 31 декабря следующего года.

Чтобы ограничить импульсивные покупки алкогольных напитков, доставку алкоголя, заказанного через интернет или мобильные приложения, можно будет осуществить не ранее чем через шесть часов после оформления заказа.

Для снижения импульсивного потребления алкоголя поправки запрещают такие маркетинговые акции, как предложение покупать несколько единиц алкоголя по сниженной цене, а также скидки на алкоголь в рамках программ лояльности для потребителей.