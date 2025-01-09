Фото Бургерная, где звезды Голливуда празднуют успех. Что делает ее такой особенной?

5 января в Беверли-Хиллз, США, состоялась ежегодная церемония вручения премий "Золотой глобус", где впервые успеха добился фильм из Латвии - анимационная лента режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток". Где награды, там и праздники. А где праздники, там еда и напитки.
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Как и полагается значимому событию, гостей церемонии угощали изысканными блюдами. Меню для торжества составил шеф-повар Нобу Мацухиса, основатель знаменитой сети ресторанов Nobu.