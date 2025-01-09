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Фото Бургерная, где звезды Голливуда празднуют успех. Что делает ее такой особенной?

Перевод: rus.tvnet.lv
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Гинт Зилбалодис
Гинт Зилбалодис Фото: instagram.com/gzilbalodis/

5 января в Беверли-Хиллз, США, состоялась ежегодная церемония вручения премий "Золотой глобус", где впервые успеха добился фильм из Латвии - анимационная лента режиссера Гинта Зилбалодиса "Поток". Где награды, там и праздники. А где праздники, там еда и напитки.

Как и полагается значимому событию, гостей церемонии угощали изысканными блюдами. Меню для торжества составил шеф-повар Нобу Мацухиса, основатель знаменитой сети ресторанов Nobu.

Однако команда фильма "Поток" решила отметить свой успех иначе - отправившись в In-N-Out за бургерами. Кстати, этим выбором отметились и многие голливудские звезды после получения наград. Но что же такого особенного в этой бургерной?

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