Лопес и Аффлек впервые встретились в 2002 году на съемках фильма "Джильи". Изначально они просто дружили, но вскоре шокировали общественность, объявив о своем романе, а затем и о помолвке. Бен сделал предложение Дженнифер, подарив ей кольцо с розовым бриллиантом весом 6,1 карата.

В 2003 году пара планировала пышную свадьбу, однако уже через год они расстались.

В музыкальном видеоклипе Дженнифер Лопес Jenny from the Block певица показала, как сильно папарацци вмешивались в их отношения и нарушали личное пространство.

Галерея: Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в 2021 году

В 2021 году пара, получившая от поклонников прозвище "Бенифер", решила дать своим отношениям второй шанс. В 2022 году они тайно поженились в Лас-Вегасе.

Первые слухи о проблемах в браке появились после того, как певица отпраздновала свое 55-летие без мужа. Вскоре она продала их общий дом в Беверли-Хиллз, а Аффлек переехал в роскошный холостяцкий особняк.

Журнал People сообщил, что их отношения осложнились из-за разных подходов к публичности.

"Она любит делиться своим внутренним миром с поклонниками и открыта миру, а он более замкнут и предпочитает уединение", - цитирует издание неназванный источник.

Для Дженнифер Лопес это был четвертый брак. Ранее она была замужем за актером Оджани Ноа, танцором Крисом Джаддом и известным певцом Марком Энтони. В последнем браке у нее родились близнецы Макс и Эмма.

Для Бена Аффлека это был второй брак - от первого союза с актрисой Дженнифер Гарнер у него трое детей: Виолетта, Серафина и Сэмюэл.

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