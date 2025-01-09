Видео Водитель BMW устроил дрифт на шоссе, но не заметил полицейский патруль

Ночью, патрулируя автостраду А2 (Видземское шоссе) в Ропажском крае, полицейские заметили впереди автомобиль, водитель которого решил устроить умышленный занос, или дрифт.

"Сотрудники полиции велели водителю остановиться. Автомобиль развернуло в сторону служебной машины", - рассказал руководитель Центра оперативного управления полиции самоуправления Ропажского края Сандис Гедоминскис.

Когда правоохранитель подошел к остановившейся BMW, чтобы поговорить с водителем и проверить у него документы, тот попытался доказать полицейскому, что он еще и искусный оратор.

"Водитель объяснил, что это не был умышленный занос, а имелись другие причины. Материалы по этому случаю переданы коллегам из Государственной полиции для оценки нарушения", - поделился представитель полиции.

Согласно правилам дорожного движения, умышленный занос (дрифт) расценивается как агрессивное вождение. За такое административное правонарушение водителю может грозить штраф в размере от 70 до 280 евро.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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