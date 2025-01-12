В конце прошлого года владельцы недвижимости получили милое сообщение: "До конца года владельцы квартир обязаны предоставить свою контактную информацию в Строительную информационную систему (BIS)". "Получили", наверное, слишком громко сказано, так как на самом деле ничего не получили. Ни в почтовые ящики, ни на электронную почту, никуда не получили. Однако сообщения опубликованы на сайте Министерства экономики и порталах самоуправлений, поэтому все должны же об этом знать.
Для абонентов
Комментирует Лусис ⟩ Во скольких еще местах жители должны будут подтверждать свою электронную почту?
Благодаря широкому оповещению владельцев я узнал об этом обязательном требовании только в этом году, поэтому поспешно отправился вводить в систему свои контактные данные.
Открыв сайт BIS, я сразу же увидел сообщение, которое должно облегчить дальнейшие действия: Указание контактной информации в домовом деле BIS: владелец авторизируется на www.bis.gov.lv >> выбирает раздел "Мое рабочее место" >> "Домовые дела" >> "Дела владельца" >> открывает раздел "Владельцы" >> нажимает кнопку "Моя контактная информация".
К порталу можно подключиться только через Latvija.lv или как "иностранец". Что очень интересно, так как у Latvija.lv уже есть моя контактная информация. Буквально неполный месяц назад я был вынужден в очередной раз ее подтвердить.