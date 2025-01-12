Благодаря широкому оповещению владельцев я узнал об этом обязательном требовании только в этом году, поэтому поспешно отправился вводить в систему свои контактные данные.

Открыв сайт BIS, я сразу же увидел сообщение, которое должно облегчить дальнейшие действия: Указание контактной информации в домовом деле BIS: владелец авторизируется на www.bis.gov.lv >> выбирает раздел "Мое рабочее место" >> "Домовые дела" >> "Дела владельца" >> открывает раздел "Владельцы" >> нажимает кнопку "Моя контактная информация".

К порталу можно подключиться только через Latvija.lv или как "иностранец". Что очень интересно, так как у Latvija.lv уже есть моя контактная информация. Буквально неполный месяц назад я был вынужден в очередной раз ее подтвердить.

Нельзя сказать, что Latvija.lv и bis.gov.lv - два каких-то абсолютно несвязанных и принадлежащих частным предприятиям сайта. Один создало Госагентство цифрового развития, а второй - Государственное бюро по контролю за строительством. Действительно ли так сложно одному госучреждению передать информацию о жителях страны другому? Тем более если ко второму нужно подключаться при помощи авторизации через первый, в котором уже есть моя контактная информация. Какая вообще связь? Ну ладно - вдох, выдох...