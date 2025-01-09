На муниципальных выборах в ряде краев сократят число депутатов

Ранее в этих краях избирали по 19 депутатов, однако теперь их число уменьшено до 15.

По 15 депутатов будут избраны также в следующих самоуправлениях: Даугавпилс, Елгава, Юрмала, Лиепая, Айзкрауклский край, Алуксненский край, Верхнедаугавский край, Адажский край, Балвский край, Добельский край, Гулбенский край, Краславский край, Кулдигский край, Лимбажский край, Ливанский край, Лудзенский край, Олайнский край, Прейльский край, Резекненский край, Саласпилсский край, Салдусский край, Саулкрастский край, Смилтенский край, Валкский край и Вентспилсский край.

В таких краях, как Бауский, Цесисский, Южнокурземский, Елгавский, Екабпилсский, Кекавский, Мадонский, Марупский, Ропажский, Сигулдский, Талсский, Тукумский и Валмиерский, будет избрано по 19 депутатов.

В Огрском крае будет избрано 23 депутата, а в Риге, как и прежде, будут избирать 60 депутатов.

CVK установила число депутатов в местных самоуправлениях в соответствии с Законом о выборах в думы самоуправлений, основываясь на данных Регистра физических лиц о численности населения в административных территориях на момент объявления выборов, которое состоялось 3 января этого года.

Выборы в местные самоуправления Латвии пройдут 7 июня.

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