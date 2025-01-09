Генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил, что у прокуратуры есть общее представление о том, какие должностные лица допустили превышение полномочий в процессе реализации проекта Rail Baltica. Об этом он сообщил в интервью программе Krustpunktā на Latvijas Radio.
Генпрокурор: Нарушения в проекте Rail Baltica выявлены, виновные лица почти известны
По словам Стуканса, в результате проверки обнаружены признаки действий, выходящих за рамки полномочий, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Однако он подчеркнул, что публично называть имена подозреваемых нельзя, так как расследование находится на стадии сбора доказательств.
Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура инициировала уголовное дело в отношении возможных незаконных действий должностных лиц, ответственных за реализацию Rail Baltica. Эти действия могли нанести значительный ущерб государственному бюджету, связанный со строительством объектов инфраструктуры проекта.
Дело передано Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое сейчас изучает материалы дела и будет принимать решения о дальнейших действиях, включая создание следственной группы.
Rail Baltica - масштабный инфраструктурный проект, направленный на создание железнодорожной линии европейской колеи (1435 мм), соединяющей страны Балтии с Польшей и другими государствами Европы. Линия протяженностью 870 километров должна обеспечить движение поездов со скоростью до 240 км/ч.
Согласно данным компании RB Rail, затраты на первую фазу проекта в странах Балтии составят 14,3 миллиарда евро, из которых 5,5 миллиарда евро придутся на Латвию. При этом за счет оптимизации технических решений возможно сэкономить до 400 миллионов евро. Однако, в случае дальнейших доработок, общие расходы по проекту могут достичь 23,8 миллиарда евро.
В рамках первой фазы реализации планируется завершение ключевых объектов, включая:
- Транзитное соединение между Литвой и Эстонией.
- Завершение строительства пассажирской станции в аэропорту Рига.
- Создание узла пересадки в Саласпилсе (Даугавкрасты) для стыковки с действующей инфраструктурой 1520 мм.
К 2025 году министерствам транспорта, финансов и экономики поручено представить экономический анализ, а также варианты привлечения частных инвестиций для соединения Риги с основной трассой Rail Baltica.
Несмотря на общие договоренности, проект сталкивается с трудностями, включая отсутствие ясности в вопросах эксплуатации и управления железнодорожной линией после её завершения. Это подчеркивается в отчете высших ревизионных учреждений стран Балтии.
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