По словам Стуканса, в результате проверки обнаружены признаки действий, выходящих за рамки полномочий, что стало основанием для возбуждения уголовного дела. Однако он подчеркнул, что публично называть имена подозреваемых нельзя, так как расследование находится на стадии сбора доказательств.

Ранее сообщалось, что Генеральная прокуратура инициировала уголовное дело в отношении возможных незаконных действий должностных лиц, ответственных за реализацию Rail Baltica. Эти действия могли нанести значительный ущерб государственному бюджету, связанный со строительством объектов инфраструктуры проекта.

Дело передано Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB), которое сейчас изучает материалы дела и будет принимать решения о дальнейших действиях, включая создание следственной группы.

Rail Baltica - масштабный инфраструктурный проект, направленный на создание железнодорожной линии европейской колеи (1435 мм), соединяющей страны Балтии с Польшей и другими государствами Европы. Линия протяженностью 870 километров должна обеспечить движение поездов со скоростью до 240 км/ч.