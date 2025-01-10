Авария со школьным микроавтобусом под Талси: один человек погиб, пострадали дети

Госполиция получила информацию о том, что в Страздской волости Талсинского края на Вентспилсском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие - столкнулись два автомобиля.

Объезд возможен по маршрутам Сарцене - Лауциене - станция Сабиле (V1397) и Смилдзини - станция Сабиле - Скнабе (V1399), сообщает предприятие Latvijas Valsts ceļi.

По некоторым данным, в аварию попал вентспилсский школьный экскурсионный микроавтобус.

В Госполиции порталу TVNET подтвердили, что произошло столкновение грузового автомобиля и микроавтобуса. В результате аварии погибла пассажирка микроавтобуса.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали водитель микроавтобуса, взрослая пассажирка и шесть несовершеннолетних.

На месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Движение открыто по одной полосе.

В свою очередь в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) TVNET подтвердили, что в результате аварии погиб один взрослый. Спасти его не удалось, так как травмы, полученные в ДТП, оказались смертельными.

В больницу были доставлены восемь человек, двое из которых - взрослые, а остальные - несовершеннолетние, а именно - подростки. Все пострадавшие были доставлены в больницу в сознании как в тяжелом, так и в удовлетворительном состоянии.

На место были направлены 10 бригад NMPD, в том числе две специализированные медицинские бригады, которые работают на особо сложных происшествиях.

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