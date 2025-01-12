В последние годы из-за глобальной инфляции цены на продовольствие, энергоносители и товары первой необходимости повысились до беспрецедентного уровня. В результате тема роста стоимости жизни стала доминировать в политических дискуссиях по всему миру, но особенно в странах "Большой двадцатки". Например, накануне состоявшихся в этом году выборов президента США 41% американцев называли инфляцию главной экономической проблемой.
Планета нагревается, инфляция - тоже: как спасти природу и экономику?
В дискуссиях об изменении климата часто игнорируется его экономический вред уязвимым группам населения и усиливаемое им неравенство; внимание сосредоточено на развитии зеленой экономики и сокращении выбросов парниковых газов. Но поскольку инфляция все чаще нарушает экономическую стабильность, этот вред больше нельзя игнорировать.
Изменение погодных условий вызвало рост цен на апельсины в Бразилии, какао в Западной Африке, кофе во Вьетнаме. Согласно оценкам в новом исследовании Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK) и Европейского центробанка, из-за роста температуры продовольственная инфляция может увеличится на 3,2 процентных пункта в год, а общая инфляция к 2035 году может ежегодно повышаться на 1,18 процентных пункта.