Планета нагревается, инфляция - тоже: как спасти природу и экономику?

В дискуссиях об изменении климата часто игнорируется его экономический вред уязвимым группам населения и усиливаемое им неравенство; внимание сосредоточено на развитии зеленой экономики и сокращении выбросов парниковых газов. Но поскольку инфляция все чаще нарушает экономическую стабильность, этот вред больше нельзя игнорировать.

Изменение погодных условий вызвало рост цен на апельсины в Бразилии, какао в Западной Африке, кофе во Вьетнаме. Согласно оценкам в новом исследовании Потсдамского института изучения климатических изменений (PIK) и Европейского центробанка, из-за роста температуры продовольственная инфляция может увеличится на 3,2 процентных пункта в год, а общая инфляция к 2035 году может ежегодно повышаться на 1,18 процентных пункта.

Изменение климата нельзя рассматривать исключительно как экологическую проблему; эта тема должна