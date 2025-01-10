«Желаю вам удачи, когда вы начнете второй президентский срок», — сказал судья Хуан Мерчан во время вынесения приговора.

Он добавил, что определенное им наказание Трампу «станет единственным законным приговором, не посягающим на самую высокую должность в стране».

Как и ожидалось, этот приговор стал самым мягким из всех возможных.

Трамп принимал участие в заседании суда по видеосвязи Фото: Reuters

Трамп предстал в суде по видеосвязи вместе со своим адвокатом. Он впервые за все время процесса взял слово. На предыдущих слушаниях Трамп отказался свидетельствовать в свою защиту.

Выступая в пятницу, он представил свою точку зрения по каждому пункту обвинения и каждому факту, прозвучавшему в суде.

В целом, по словам Трампа, весь процесс был ужасным опытом для него.

Он убежден, что все это было затеяно с целью не допустить его переизбрания на пост президента.

Через 10 дней состоится его инаугурация и он снова займет Белый дом.

Осужден единогласно