США ввели масштабные санкции против энергетического сектора России

Министерство финансов США пояснило, что эти санкции являются выполнением обязательства стран G7 по ограничению прибыли, которую Россия получает от энергетического сектора. В министерстве добавили, что Великобритания также применит санкции к российскому нефтегазовому сектору.

США ввели санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" и более двадцати их дочерних компаний, а также против российских торговцев нефтью и поставщиков услуг по добыче нефти.

Представители администрации США заявили журналистам, что это самые существенные санкции, когда-либо вводившиеся в отношении энергетического сектора страны, отметив, что они будут обходиться российской экономике в миллиарды долларов ежемесячно. Чиновники добавили, что санкции направлены на обеспечение дополнительного влияния США для содействия достижению справедливого мира между Украиной и Россией.