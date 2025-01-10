В пятницу США объявили о введении масштабных санкций в отношении российского энергетического сектора, внеся в черный список 183 судна и две крупные нефтяные компании, пишет AFP.
США ввели масштабные санкции против энергетического сектора России
Министерство финансов США пояснило, что эти санкции являются выполнением обязательства стран G7 по ограничению прибыли, которую Россия получает от энергетического сектора. В министерстве добавили, что Великобритания также применит санкции к российскому нефтегазовому сектору.
США ввели санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" и более двадцати их дочерних компаний, а также против российских торговцев нефтью и поставщиков услуг по добыче нефти.
Представители администрации США заявили журналистам, что это самые существенные санкции, когда-либо вводившиеся в отношении энергетического сектора страны, отметив, что они будут обходиться российской экономике в миллиарды долларов ежемесячно. Чиновники добавили, что санкции направлены на обеспечение дополнительного влияния США для содействия достижению справедливого мира между Украиной и Россией.
Oil has seen significant 'insider trading' today on the back of a market-moving document leak.— Javier Blas (@JavierBlas) January 10, 2025
Since ~7am GMT, a full copy of the US Treasury document announcing oil sanctions on Russia (supposedly under embargo until 15.30 GMT) circulated widely among oil trading desks.#OOTT
"Соединенные Штаты принимают широкомасштабные меры против основного источника доходов России, который финансирует ее жестокую и незаконную войну против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен. "Этими мерами мы увеличиваем риск санкций, связанных с торговлей российской нефтью, включая судоходство и финансовую поддержку российского нефтяного экспорта", - добавила она.
Помимо Министерства финансов США, Госдепартамент США также нацелился на российский энергетический сектор, заблокировав два действующих проекта по производству сжиженного природного газа, крупный российский нефтяной проект и компании третьих стран, которые поддерживают российский экспорт энергоносителей.
Госдепартамент США также внес в черный список многочисленных российских поставщиков услуг по добыче нефти и высокопоставленных должностных лиц российской государственной атомной энергетической компании "Росатом".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!