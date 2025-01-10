Пт, 10.01.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

США ввели масштабные санкции против энергетического сектора России

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Российское топливо
Российское топливо Фото: Schutterstock.com

В пятницу США объявили о введении масштабных санкций в отношении российского энергетического сектора, внеся в черный список 183 судна и две крупные нефтяные компании, пишет AFP.

Министерство финансов США пояснило, что эти санкции являются выполнением обязательства стран G7 по ограничению прибыли, которую Россия получает от энергетического сектора. В министерстве добавили, что Великобритания также применит санкции к российскому нефтегазовому сектору.

США ввели санкции против "Газпром нефти" и "Сургутнефтегаза" и более двадцати их дочерних компаний, а также против российских торговцев нефтью и поставщиков услуг по добыче нефти.

Представители администрации США заявили журналистам, что это самые существенные санкции, когда-либо вводившиеся в отношении энергетического сектора страны, отметив, что они будут обходиться российской экономике в миллиарды долларов ежемесячно. Чиновники добавили, что санкции направлены на обеспечение дополнительного влияния США для содействия достижению справедливого мира между Украиной и Россией.

"Соединенные Штаты принимают широкомасштабные меры против основного источника доходов России, который финансирует ее жестокую и незаконную войну против Украины", - заявила министр финансов США Джанет Йеллен. "Этими мерами мы увеличиваем риск санкций, связанных с торговлей российской нефтью, включая судоходство и финансовую поддержку российского нефтяного экспорта", - добавила она.

Помимо Министерства финансов США, Госдепартамент США также нацелился на российский энергетический сектор, заблокировав два действующих проекта по производству сжиженного природного газа, крупный российский нефтяной проект и компании третьих стран, которые поддерживают российский экспорт энергоносителей.

Госдепартамент США также внес в черный список многочисленных российских поставщиков услуг по добыче нефти и высокопоставленных должностных лиц российской государственной атомной энергетической компании "Росатом".

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх