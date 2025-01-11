Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) на аукционе предлагает приобрести патрульное судно P-01 Zibens, находящееся на балансе Национальных вооруженных сил (НВС), следует из информации на сайте VNĪ.
Патрульный корабль Вооруженных сил Латвии выставлен на аукцион
Начальная цена аукциона составляет 25 000 евро без PVN. Шаг аукциона - 100 евро. За выигранный объект необходимо рассчитаться в течение двух недель.
Аукцион завершится в понедельник, 13 января, в 13:00.
Правительство в мае 2024 года разрешило VNĪ продать судно на аукционе.
У судна нет балансовой стоимости. Оно долгое время использовалось для обучения курсантов Морского учебного центра, но его техническое состояние оценивается как плохое, а восстановление корпуса судна не считается рентабельным, говорится в объявлении.
В 2019 году Министерство обороны концептуально поддержало проект переоборудования судна в экспонат, однако в ходе начатого процесса закупки поступившие предложения значительно превысили выделенный бюджет. Проект был приостановлен.
Учитывая высокие расходы, связанные с переоборудованием судна в экспонат, а также факт, что судно больше не может использоваться в военных целях, было принято концептуальное решение вынести вопрос об отчуждении патрульного судна на рассмотрение Кабинета министров.
Аукцион включает условие, согласно которому будущий владелец должен организовать транспортировку, очистку и обезвреживание отчуждаемого судна безопасным и экологически чистым способом в соответствии с нормативными актами, регулирующими охрану окружающей среды.
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