Патрульный корабль Вооруженных сил Латвии выставлен на аукцион

Начальная цена аукциона составляет 25 000 евро без PVN. Шаг аукциона - 100 евро. За выигранный объект необходимо рассчитаться в течение двух недель.

Аукцион завершится в понедельник, 13 января, в 13:00.

Правительство в мае 2024 года разрешило VNĪ продать судно на аукционе.

У судна нет балансовой стоимости. Оно долгое время использовалось для обучения курсантов Морского учебного центра, но его техническое состояние оценивается как плохое, а восстановление корпуса судна не считается рентабельным, говорится в объявлении.

В 2019 году Министерство обороны концептуально поддержало проект переоборудования судна в экспонат, однако в ходе начатого процесса закупки поступившие предложения значительно превысили выделенный бюджет. Проект был приостановлен.

Учитывая высокие расходы, связанные с переоборудованием судна в экспонат, а также факт, что судно больше не может использоваться в военных целях, было принято концептуальное решение вынести вопрос об отчуждении патрульного судна на рассмотрение Кабинета министров.

Аукцион включает условие, согласно которому будущий владелец должен организовать транспортировку, очистку и обезвреживание отчуждаемого судна безопасным и экологически чистым способом в соответствии с нормативными актами, регулирующими охрану окружающей среды.

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