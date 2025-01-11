Вентспилсский культурный центр призывает поставить свечи в память о погибшей в аварии дирижере Ниедре

TVNET уже сообщал, что 10 января в результате аварии в Талсинском крае пострадали дети из хора Nošu planēta Вентспилсской музыкальной средней школы.

В трагической аварии погибла художественный руководитель и дирижер женского хора Venda Вентспилсского культурного центра, руководитель смешанного вокального ансамбля Mundus Вентспилсского культурного центра, музыкальной студии Mazā prinča planētas и детского вокального ансамбля Вентспилсского культурного центра Cita planēta, педагог Вентспилсской музыкальной средней школы и дирижер хора Nošu planēta Анитра Ниедре, а в Детской клинической университетской больнице (BKUS) угасла жизнь ученицы 8-го класса Вентспилсской государственной 1-й гимназии Кэтрин Раены Кушнер.

Ниедре была заслуженным дирижером, художественным руководителем и организатором культурной жизни в Вентспилсе. Под ее руководством женский хор Вентспилсского культурного центра Venda в финале XXVI конкурса хоров "Хоровые войны" Всеобщего латышского праздника песни и XVII Праздника танца завоевал Большую награду в женской хоровой группе.

Ниедре в 2024 году получила одну из высших государственных наград - Крест признания, в 2023 году вместе с коллегой Тальбергом получили высшую награду Вентспилсского самоуправления - Большой приз.

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