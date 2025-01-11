Почему больше не работает приложение полиции?

Приложение Рижской муниципальной полиции, позволяющее быстро сообщать о нарушениях с фото и видео, больше недоступно в Google Play и App Store. Представитель полиции Кристине Клявениеце объяснила, что это связано с устареванием технической платформы приложения.

"Учитывая, что это приложение было разработано в 2014 году, оно уже не отвечает требованиям современных пользователей. Поэтому было принято решение больше не вкладывать средства в его улучшение", - рассказала она.

Вице-мэр Линда Озола отметила, что есть план разработать более современное приложение.

"После оценки вложений в текущее приложение стало очевидно, что выгоднее будет искать новое решение. Был проведён анализ нескольких вариантов, который занял определённое время. Закупку не объявили раньше, потому что, например, обсуждалась возможность интеграции функциональности в приложение 112", - Линда Озола.

Приложение Рижской муниципальной полиции можно использовать, если оно уже установлено, но из-за отсутствия обновлений это может быть небезопасно, особенно при доступе к личным данным, предупреждает эксперт Петерис Юрченко.

"Если они не обновляются, то это приводит к каким-то рискам, потому что не бывает идеального кода. Не бывает идеального приложения, которое всегда работает правильно, всегда есть какие-то ошибки. В безопасности есть вопрос не "взломают ли вас?", а "когда вас взломают?" То есть у приложений, которые не обновляются, вероятность риска, что их взломают, и кто-то получит доступ - просто намного больше", - предупредил Петерис Юрченко.

Эксперт также уверен, что каждый человек что-то скрывает.

"К примеру, если ты думаешь, что тебе нечего скрывать - давай опубликуем данные твоей кредитной карточки! Тогда все понимают, что есть что мне скрывать. Вторая вещь, почему важно следить за своими телефонами: даже тебе кажется, что с твоими данными ничего нельзя сделать — возможно, можно сделать что-то с твоей идентичностью. То есть с твоего телефона можно позвонить, с твоего номера можно провести какие-то нехорошие действия. Поэтому важно обновлять, чтобы ты не стал частью какой-то схемы, даже сам того не подозревая".

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