"Последние полгода в доме постоянно пропадает горячая вода. Управляющий не может справится с этой аварией, постоянно приезжают ремонтные бригады и до конца не могут все сделать. За прошедшие полгода примерно 8-9 раз мы были с отключенной водой и зачастую это было по 4-6 дней", - возмущается жилец дома Дмитрий.

"В течение последней осени у нас регулярно пропадает эта вода, потому что здесь что-то течет и пар. Приезжают мастера. Воды нет с четверга и пятницы - до понедельника или до вторника. Мастер сказал, что я вам в принципе кусочек заменю, но проблему это не решит. До следующего раза. Менять тут надо капитально. И следующий раз случился на следующий же день. И вот это постоянно происходит", - показывает коммуникации в подвале другой жилец - Валентин.

В доме частично заменены коммуникации, но есть и старые стальные трубы, которые сильно изношены из-за ржавчины.

Управляющая домом компания Rīgas namu pārvaldnieks планировала, что стальные трубы не потребуют замены еще лет 5.

"Конкретно эта система была заменена 16 лет назад. И по нормам мы ожидали, что еще какое-то время она послужит. Но в этом случае она стала ломаться сейчас", - констатировала представитель Rīgas namu pārvaldnieks Инита Кабанова.

Управляющая компания рассказала, что приняла решение провести ремонт, используя накопления дома.

"Мы приняли решение не чинить по частям, а заменить полностью систему распределения горячей воды под двумя подъездами. Это будет безопасней, экономически более выгодно и у жителей появиться уверенность в том, что система не будет ломаться дальше", - сказала Инита Кабанова.

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