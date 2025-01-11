Видео Под Резекне автомобиль насмерть сбил пешехода

В центре волости можно увидеть людей, собравшихся небольшими группами и беседующих. Они обсуждают и вспоминают пожилого мужчину, который в четверг был насмерть сбит автомобилем. Некоторые видели его всего за несколько минут до трагического происшествия.

Недалеко от границы Рикавской волости автомобиль сбил мужчину. Как рассказывают очевидцы, он был в состоянии алкогольного опьянения и без светоотражающих элементов на одежде. Он шел в направлении дома по неосвещенной дорожке, по неизвестным причинам оказался на проезжей части, где на него уже ехал микроавтобус.

В местном магазине мы встретили дочь погибшего мужчины. Женщина видела отца на этом же участке дороги примерно за пятнадцать минут до аварии. Он шел навстречу - двигался по левой стороне дороги.

"Когда я ехала домой, он шел по левой стороне, я объехала его небольшим кругом, повернула и поехала домой. Потом мне сообщили, что его сбили. Когда я приехала, он уже лежал на правой стороне дороги", - рассказала дочь.

В Государственной полиции по этому происшествию начат уголовный процесс.

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Видео: Сюжет программы Degpunktā

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