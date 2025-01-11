В четверг вечером, 9 января, в то время, когда люди возвращались домой после рабочего дня, въезжающие в Рикавскую волость заметили, что один из местных жителей, пошатываясь, идет по улице Яунибас. Немного позже поступила информация, что прогулка пожилого человека по главной улице деревни завершилась трагически, сообщает программа Degpunktā.
Видео ⟩ Под Резекне автомобиль насмерть сбил пешехода
В центре волости можно увидеть людей, собравшихся небольшими группами и беседующих. Они обсуждают и вспоминают пожилого мужчину, который в четверг был насмерть сбит автомобилем. Некоторые видели его всего за несколько минут до трагического происшествия.
Недалеко от границы Рикавской волости автомобиль сбил мужчину. Как рассказывают очевидцы, он был в состоянии алкогольного опьянения и без светоотражающих элементов на одежде. Он шел в направлении дома по неосвещенной дорожке, по неизвестным причинам оказался на проезжей части, где на него уже ехал микроавтобус.
В местном магазине мы встретили дочь погибшего мужчины. Женщина видела отца на этом же участке дороги примерно за пятнадцать минут до аварии. Он шел навстречу - двигался по левой стороне дороги.
"Когда я ехала домой, он шел по левой стороне, я объехала его небольшим кругом, повернула и поехала домой. Потом мне сообщили, что его сбили. Когда я приехала, он уже лежал на правой стороне дороги", - рассказала дочь.
В Государственной полиции по этому происшествию начат уголовный процесс.
Больше смотрите в сюжете программы Degpunktā.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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