Латвия продолжает следить за последствиями страшной аварии на Вентспилсском шоссе, журналисты проверили маршрут поезда от Таллинна до Вильнюса, а в Гренландии реагируют на заявления Дональда Трампа. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 11 января ⟩ Жертвы трагического ДТП, солдаты КНДР попали в плен и проверка поезда Таллинн - Вильнюс
Новости Латвии:
В Детской клинической университетской больнице (BKUS) скончался один из детей, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в пятницу, 10 января, на Вентспилсском шоссе. Об этом агентству LETA сообщили в больнице.
На перекрестке улиц Деглава и Илукстес в Риге с ноября произошли изменения в организации движения. Хотя новые правила действуют уже три месяца, многие водители продолжают ездить по привычке, создавая опасность для других участников движения, сообщает программа Bez Tabu.
В Елгаве многие пассажиры поездов недоумевают. В будние дни утром, когда нужно ехать на работу в Ригу, нет двух рейсов, которые раньше отправлялись из Елгавы в 6:08 и 6:19. Таким образом, в это время количество поездов сокращено до одного в час, сообщает программа 4. studija Латвийского телевидения.
Оказывается, старые шины могут помочь в строительстве новых, более экологичных автодорог. Ученые Рижского технического университета (РТУ) разрабатывают технологию, в которой для повышения прочности асфальта используется девулканизированная резина от шин. Такое дорожное покрытие уже применяется как в Латвии, так и в Америке, сообщает TV3 Ziņas.
Государственное акционерное общество Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ) на аукционе предлагает приобрести патрульное судно P-01 Zibens, находящееся на балансе Национальных вооруженных сил (NBS), следует из информации на сайте VNĪ.
За рубежом:
В пятницу США ввели против российского нефтяного сектора новые санкции, которые стали самыми жесткими за последние годы. В том числе они призваны нарушить работу так называемого "теневого флота", который Россия использует для поставок нефти в различные страны мира.
Украинская армия пленила двух военнослужащих КНДР, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале в субботу.
Гренландия стремится к независимости и не желает быть американской или датской, заявил премьер-министр острова Муте Эгеде на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.
Росфинмониторинг ответил отказом на запрос матери Алексея Навального исключить ее сына из перечня "экстремистов и террористов". Документ с ответом службы опубликовала вдова политика Юлия Навальная.
Королева Дании Мэри выглядела особенно элегантно, когда вместе с мужем, королем Фредериком, приняла участие в новогоднем приеме для офицеров Вооруженных сил.
Интересное чтиво:
В ясный полдень понедельника покрытый похрустывающим снегом тартуский вокзал пуст, как таверна в утренние понедельничные часы, и нигде не найти намеков на то, что через полчаса на платформу прибудет поезд, являющийся частью исторического проекта, открывающего железнодорожное сообщение между столицами стран Балтии. Ну и что с того, что, по крайней мере, сейчас этот путь возможен только с двумя пересадками. В путь отправился Rus.Postimees.
Пожары в округе Лос-Анджелеса продолжают разрушать природу и все, что построено поблизости. Удар судьбы пережили и несколько всемирно известных людей, которым пришлось в спешке эвакуироваться, бросая все, что годами холили и лелеяли. Огонь не пощадил и бывшую квартиру латышского писателя, которая теперь стала кучей пепла. Обобщили информацию о знаменитостях, недвижимость которой пострадала в разрушительной природной катастрофе.
Котенок из анимационного фильма "Поток" покоряет мир, а в Латвии художники и компании активно создают произведения искусства и продукты с персонажем мультфильма. Уже выпущена настольная игра, а продюсер фильма намекнул, что, возможно, появятся игрушки и конфеты. TVNET+ узнал, поддержат ли культ котенка Банк Латвии и Latvijas Pasts, выпустив специальные монеты и почтовые марки?
На прошедшем на стыке лет в Канаде чемпионате мира U-20 одним из самых ярких игроков стал 19-летний вратарь сборной Латвии Линардс Фелдбергс, достижения которого удивили многих на мировом уровне. В прошлом сезоне он неожиданно стал MPV, или самым ценным игроком плей-офф чемпионата Латвии, преподнеся сюрприз на местном уровне. "По-моему, он принял правильное решение", - в разговоре с TVNET+ сказал главный тренер команды Mogo/LSPA Гирт Анкипанс, который ранее пытался отговорить Фелдбергса сделать другой шаг в развитии своей карьеры.
Компания Google, основанная в 1998 году, является крупнейшей в мире поисковой системой и технологической компанией, предлагающей широкий спектр продуктов и услуг. Один из самых значительных его инструментов - Google Maps - был создан в 2005 году. Это цифровое решение помогает людям по всему миру спланировать маршрут и исследовать округу. Сейчас его использует более миллиарда человек, и оно стало незаменимой частью нашей жизни.
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