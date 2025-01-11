Главное за 11 января Жертвы трагического ДТП, солдаты КНДР попали в плен и проверка поезда Таллинн - Вильнюс

Пожары в округе Лос-Анджелеса продолжают разрушать природу и все, что построено поблизости. Удар судьбы пережили и несколько всемирно известных людей, которым пришлось в спешке эвакуироваться, бросая все, что годами холили и лелеяли. Огонь не пощадил и бывшую квартиру латышского писателя, которая теперь стала кучей пепла. Обобщили информацию о знаменитостях, недвижимость которой пострадала в разрушительной природной катастрофе.

Котенок из анимационного фильма "Поток" покоряет мир, а в Латвии художники и компании активно создают произведения искусства и продукты с персонажем мультфильма. Уже выпущена настольная игра, а продюсер фильма намекнул, что, возможно, появятся игрушки и конфеты. TVNET+ узнал, поддержат ли культ котенка Банк Латвии и Latvijas Pasts, выпустив специальные монеты и почтовые марки?

На прошедшем на стыке лет в Канаде чемпионате мира U-20 одним из самых ярких игроков стал 19-летний вратарь сборной Латвии Линардс Фелдбергс, достижения которого удивили многих на мировом уровне. В прошлом сезоне он неожиданно стал MPV, или самым ценным игроком плей-офф чемпионата Латвии, преподнеся сюрприз на местном уровне. "По-моему, он принял правильное решение", - в разговоре с TVNET+ сказал главный тренер команды Mogo/LSPA Гирт Анкипанс, который ранее пытался отговорить Фелдбергса сделать другой шаг в развитии своей карьеры.

Компания Google, основанная в 1998 году, является крупнейшей в мире поисковой системой и технологической компанией, предлагающей широкий спектр продуктов и услуг. Один из самых значительных его инструментов - Google Maps - был создан в 2005 году. Это цифровое решение помогает людям по всему миру спланировать маршрут и исследовать округу. Сейчас его использует более миллиарда человек, и оно стало незаменимой частью нашей жизни.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!