Когда перекроют судоходство России? Политики Эстонии спорят о последствиях диверсий в Балтийском море

Финский военнослужащий смотрит за обстановкой в Балтийском море во время учений Freezing Winds в ноябре 2023 года.

​Что должно сделать и уже делает правительство Эстонии для защиты от диверсий России на энергетической инфраструктуре Балтики, что должен делать НАТО, надо ли закрывать российское судоходство в Балтийском море и сохранять сланцевую энергетику. Об этом Rus.Postimees спросил у всех политических партий Эстонии, представленных в Рийгикогу.