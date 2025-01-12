Что должно сделать и уже делает правительство Эстонии для защиты от диверсий России на энергетической инфраструктуре Балтики, что должен делать НАТО, надо ли закрывать российское судоходство в Балтийском море и сохранять сланцевую энергетику. Об этом Rus.Postimees спросил у всех политических партий Эстонии, представленных в Рийгикогу.
Для абонентов
Когда перекроют судоходство России? Политики Эстонии спорят о последствиях диверсий в Балтийском море
Сразу скажем: фракция EKRE вновь проигнорировала запрос Rus.Postimees о комментарии по ситуации, которая касается каждого жителя Эстонии.
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- сланцевый сектор
- сланцедобыча
- Отечество
- горючий сланец
- кабель связи
- теневой флот
- подводный кабель
- Eagle S
- морская блокада