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Когда перекроют судоходство России? Политики Эстонии спорят о последствиях диверсий в Балтийском море

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Финский военнослужащий смотрит за обстановкой в Балтийском море во время учений Freezing Winds в ноябре 2023 года.
Финский военнослужащий смотрит за обстановкой в Балтийском море во время учений Freezing Winds в ноябре 2023 года. Фото: Vesa Moilanen/LEHTIKUVA/SIPA

​Что должно сделать и уже делает правительство Эстонии для защиты от диверсий России на энергетической инфраструктуре Балтики, что должен делать НАТО, надо ли закрывать российское судоходство в Балтийском море и сохранять сланцевую энергетику. Об этом Rus.Postimees спросил у всех политических партий Эстонии, представленных в Рийгикогу.

Сразу скажем: фракция EKRE вновь проигнорировала запрос Rus.Postimees о комментарии по ситуации, которая касается каждого жителя Эстонии.

Какие меры необходимо предпринять Эстонии, чтобы не допустить повторения диверсий на дне моря?

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