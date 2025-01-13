В понедельник утром были задержки в движении поездов на Елгавской линии, сообщает АО Pasažieru vilciens (PV).
В понедельник утром запаздывают поезда на Елгавской линии
Поезд Рига (06:35) - Елгава (07:21) идет с задержкой около 25 минут из-за проблем с железнодорожной инфраструктурой.
Поезд Елгава (06:38)-Рига (07:25) остановлен на остановке Олайне из-за ожидания встречного поезда. Ожидаемая задержка составляет около 30 минут.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!