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В понедельник утром запаздывают поезда на Елгавской линии

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Электропоезд
Электропоезд Фото: Evija Trifanova/LETA

В понедельник утром были задержки в движении поездов на Елгавской линии, сообщает АО Pasažieru vilciens (PV).

Поезд Рига (06:35) - Елгава (07:21) идет с задержкой около 25 минут из-за проблем с железнодорожной инфраструктурой.

Поезд Елгава (06:38)-Рига (07:25) остановлен на остановке Олайне из-за ожидания встречного поезда. Ожидаемая задержка составляет около 30 минут.

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