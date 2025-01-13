В Москву прибыла делегация депутатов парламента Словакии

Делегацию возглавляет Андрей Данко, вице-председатель парламента и лидер входящей в правящую коалицию националистической и пророссийской Словацкой национальной партии (SNS). В визите также принимают участие депутаты от партии Smer-SD, возглавляемой прокремлевским премьер-министром Робертом Фицо.

По словам Данко, Польша не позволила самолету делегации использовать свое воздушное пространство, поэтому пришлось лететь через Чехию и Германию.

В свою очередь представитель МИД Польши, комментируя слова Данко, сказал, что полученные от Словакии документы с просьбой позволить полет не были полноценным, однако когда Польша попросила их дополнить, Словакия приняла решение изменить маршрут, сообщает Польское общественное радио.

Визит в Москву продолжится до среды, в его программе предусмотрено, что депутаты обсудят возможность поставлять Словакии российский газ после решения Украины прекратить транзит газа в Центральную Европу по газопроводу "Дружба", а также войну в Украине.

В понедельник словацкие депутаты должны встретиться с председателем Госдумы Вячеславом Володиным, а во вторник - с Валентиной Матвиенко, председателем Совета Федерации.

Эта поездка депутатов последовала за визитом Фицо в Москву в декабре, когда он в Кремле встретился с российским диктатором Путиным и обсудил поставки газа.

Словакия была одной из последних стран ЕС, которая получала российский газ по газопроводу через Украину. Однако договор о транзите закончился 31 декабря, и Киев принял принципиальное решение его не продлевать.

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