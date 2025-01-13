Обязанности президента неполных полтора дня будет исполнять Калниня-Лукашевица

Президент будет находиться за границей в понедельник с 19:30 и 14 января. Однако в понедельник и вторник председатель Сейма Миериня, которая должна замещать президента, будет отсутствовать, и на это время в качестве ее замены назначена Калниня-Лукашевица.

Поэтому в соответствии с Сатверсме и правилами Сейма в понедельник с 19:30 и 14 января обязанности президента будет выполнять Калниня-Лукашевица.

На этой неделе командировки предусмотрены и у четырех министров, причем в какой-то момент несколько из них будут находиться за границей одновременно.

Министр земледелия Арманд Краузе с 16 по 18 января будет в командировке в Германии. Его будет заменять министр благосостояния Улдис Аугулис.

Глава МИД Байба Браже 15 января отправится в командировку в Нидерланды, а с 16 по 17 января будет находиться в Литве. Ее заменит министр умной администрации и регионального развития Инга Берзиня.

В свою очередь, министр обороны Андрис Спрудс будет находиться в командировке в Нидерландах с 14 по 15 января. Его заместителем назначен министр экономики Виктор Валайнис.

Министр сообщения Каспар Бришкенс в понедельник посетит Бельгию, а 14 января отправится в Нидерланды. Исполняющей его обязанности назначена министр культуры Агнесе Лаце.

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