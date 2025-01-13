Анализ, проведенный экспертами NIS, также выявил, что северокорейские солдаты "плохо понимают современную войну" и используются Россией так, что это приводит к "высокому числу потерь", отметил депутат.

Зеленский готов вернуть пленных Ким Чен Ыну

Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что Киев взял в плен двух северокорейских солдат, опубликовав видео с допросом раненых бойцов и подняв вопрос о возможности их обмена на захваченных украинских военных.

В своем посте в социальной сети X Зеленский написал: "Украина готова вернуть солдат Ким Чен Ына, если он сможет организовать их обмен на наших воинов, удерживаемых в плену в России". Он отметил, что плененных солдат КНДР будет без сомнения, больше. "Для тех северокорейских военнослцужащих, которые не хотят возвращаться, могут быть предложены другие варианты", - добавил Зеленский.

На видео, опубликованном Зеленским, показан допрос двух северокорейских военнопленных: один лежит на кровати, другой сидит с повязкой на челюсти. Один из мужчин через переводчика говорит, что не знал, что отправляется воевать в Украину, и что его командиры "сказали, что это просто учения". В переводе один из предполагаемых солдат заявляет, что хочет вернуться в КНДР. Другой говорит, что выполнит все, что ему скажут, но, если предоставится возможность, то он хочет остаться в Украине.

In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025

Северокорейские солдаты для России

Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в отправке более 10 000 солдат для поддержки российских войск. Москва и Пхеньян не признают, что северокорейцы были направлены для участия в боевых действиях против Украины.

Ранее Сеул утверждал, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправил более 10 000 солдат в качестве "пушечного мяса" для помощи Москве в войне против Киева в обмен на техническое содействие со стороны России в сфере северокорейских программ вооружений и спутников в отношении которых действуют западные санкции.

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