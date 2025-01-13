По сведениям южнокорейской разведки, КНДР, помимо убитых, потеряла и 2700 солдат ранеными. Президент Украины Зеленский выразил готовность передать лидеру КНДР пленных северокорейских бойцов.
Около 300 северокорейских солдат погибли и еще 2700 получили ранения, участвуя в войне России против Украины, сообщил в понедельник, 13 января, депутат парламента Южной Кореи со ссылкой на данные южнокорейской разведки.
"Дислокация северокорейских войск в России, как сообщается, расширилась и теперь включает Курскую область, при этом предполагается, что число потерь среди северокорейских сил превысило 3000 человек, включая около 300 погибших и 2700 раненых", - сообщил депутат Ли Сонг Квун после брифинга в Национальной разведывательной службе (NIS) Южной Кореи.
Депутат: Солдатам запретили сдаваться в плен
По словам Ли, солдаты предположительно из элитного корпуса "Шторм" Северной Кореи получили приказ убить себя, если возникнет угроза пленения. "Особо стоит отметить, что записки, найденные у погибших солдат, указывают на давление со стороны северокорейских властей с целью заставить их покончить с собой или подорвать себя, чтобы избежать плена", - сказал южнокорейский депутат.
Некоторым из этих солдат было предоставлено "помилование", другие сами пожелали вступить в Трудовую партию КНДР в надежде улучшить жизнь благодаря участию в боевых действиях. Один северокорейский солдат, который был близок к пленению, выкрикнул: "Генерал Ким Чен Ын!" и попытался взорвать гранату, но был застрелен, рассказал Ли.
Анализ, проведенный экспертами NIS, также выявил, что северокорейские солдаты "плохо понимают современную войну" и используются Россией так, что это приводит к "высокому числу потерь", отметил депутат.
Зеленский готов вернуть пленных Ким Чен Ыну
Президент Украины Владимир Зеленский накануне сообщил, что Киев взял в плен двух северокорейских солдат, опубликовав видео с допросом раненых бойцов и подняв вопрос о возможности их обмена на захваченных украинских военных.
В своем посте в социальной сети X Зеленский написал: "Украина готова вернуть солдат Ким Чен Ына, если он сможет организовать их обмен на наших воинов, удерживаемых в плену в России". Он отметил, что плененных солдат КНДР будет без сомнения, больше. "Для тех северокорейских военнослцужащих, которые не хотят возвращаться, могут быть предложены другие варианты", - добавил Зеленский.
На видео, опубликованном Зеленским, показан допрос двух северокорейских военнопленных: один лежит на кровати, другой сидит с повязкой на челюсти. Один из мужчин через переводчика говорит, что не знал, что отправляется воевать в Украину, и что его командиры "сказали, что это просто учения". В переводе один из предполагаемых солдат заявляет, что хочет вернуться в КНДР. Другой говорит, что выполнит все, что ему скажут, но, если предоставится возможность, то он хочет остаться в Украине.
In addition to the first captured soldiers from North Korea, there will undoubtedly be more. It’s only a matter of time before our troops manage to capture others. There should be no doubt left in the world that the Russian army is dependent on military assistance from North… pic.twitter.com/4RyCfUoHoC— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 12, 2025
Северокорейские солдаты для России
Украина, США и Южная Корея обвиняют Северную Корею в отправке более 10 000 солдат для поддержки российских войск. Москва и Пхеньян не признают, что северокорейцы были направлены для участия в боевых действиях против Украины.
Ранее Сеул утверждал, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправил более 10 000 солдат в качестве "пушечного мяса" для помощи Москве в войне против Киева в обмен на техническое содействие со стороны России в сфере северокорейских программ вооружений и спутников в отношении которых действуют западные санкции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!