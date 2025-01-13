На аукционе, организованном VAS Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), за 30 371 евро продан патрульный корабль P-01 Zibens, числившийся на балансе Командования учебного руководства Национальных вооруженных сил (NBS), свидетельствует информация на портале электронных аукционов izsoles.ta.gov.lv.
На аукционе продан патрульный корабль Вооруженных сил Латвии
Начальная цена лота составила 25 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), а шаг аукциона был установлен в 100 евро.
За приобретенный объект необходимо рассчитаться в двухнедельный срок.
В мае 2024 года правительство разрешило VNĪ продать этот корабль на аукционе.
У корабля отсутствовала балансовая стоимость. Долгое время он использовался для обучения курсантов Морского учебного центра, однако в официальном сообщении отмечается, что техническое состояние судна неудовлетворительно, а восстановление корпуса не считается экономически целесообразным.
В 2019 году Министерство обороны одобрило и приступило к проекту по возможному подъему патрульного корабля из воды и превращению его в музейный экспонат. Однако, поскольку предложения, полученные в ходе начатой процедуры закупок, существенно превысили предусмотренные на этот проект бюджетные средства, реализацию проекта приостановили.
Учитывая высокие затраты, связанные с подъемом судна и его переоборудованием под выставочный объект, а также тот факт, что корабль больше не пригоден для нужд армии, было принято концептуальное решение передать вопрос об отчуждении патрульного корабля на рассмотрение Кабинета министров.
В условиях аукциона прописано обязательство нового владельца осуществить транспортировку, очистку и демилитаризацию отчуждаемого корабля безопасным и экологичным способом, в полном соответствии с нормативными актами в сфере охраны окружающей среды.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!