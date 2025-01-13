На аукционе продан патрульный корабль Вооруженных сил Латвии

Начальная цена лота составила 25 000 евро без налога на добавленную стоимость (НДС), а шаг аукциона был установлен в 100 евро.

За приобретенный объект необходимо рассчитаться в двухнедельный срок.

В мае 2024 года правительство разрешило VNĪ продать этот корабль на аукционе.

У корабля отсутствовала балансовая стоимость. Долгое время он использовался для обучения курсантов Морского учебного центра, однако в официальном сообщении отмечается, что техническое состояние судна неудовлетворительно, а восстановление корпуса не считается экономически целесообразным.

В 2019 году Министерство обороны одобрило и приступило к проекту по возможному подъему патрульного корабля из воды и превращению его в музейный экспонат. Однако, поскольку предложения, полученные в ходе начатой процедуры закупок, существенно превысили предусмотренные на этот проект бюджетные средства, реализацию проекта приостановили.

Учитывая высокие затраты, связанные с подъемом судна и его переоборудованием под выставочный объект, а также тот факт, что корабль больше не пригоден для нужд армии, было принято концептуальное решение передать вопрос об отчуждении патрульного корабля на рассмотрение Кабинета министров.

В условиях аукциона прописано обязательство нового владельца осуществить транспортировку, очистку и демилитаризацию отчуждаемого корабля безопасным и экологичным способом, в полном соответствии с нормативными актами в сфере охраны окружающей среды.

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