В Виесите задержана несовершеннолетняя за рулем в состоянии опьянения

Непосредственно после полуночи в Виесите (Екабпилсский край) полиция остановила девушку 2008 года рождения, которая управляла автомобилем марки Opel. Алкотест показал у нее 1,07 промилле алкоголя. Кроме того, у нарушительницы не имелось водительского удостоверения.

По факту этих правонарушений Государственная полиция возбудила уголовный процесс.

В тот же день, около 10 утра, в волости Виестури (Баускский край) был задержан мужчина 1983 года рождения, который ехал на Volkswagen с содержанием алкоголя 2,04 промилле. И в данном случае полиция начала уголовный процесс.

Незадолго до девяти утра в Добеле полиция остановила мужчину 1976 года рождения, управлявшего Volkswagen при 1,62 промилле алкоголя. По этому факту также начат уголовный процесс.

В воскресенье, незадолго до часу дня, в населенном пункте Дравниеки (волость Цоде, Баускский край) был задержан мужчина 1989 года рождения, который вел трактор John Deere без водительских прав. За данное нарушение Государственная полиция начала административное производство.

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