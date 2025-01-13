ВИДЕО По Таллинну катался огромный елочный шар

В ночь на воскресенье, 12 января, когда во всей Эстонии бушевала метель, в квартиле Ноблесснер было нескучно - крепление огромного шара, который стоял около рождественской елки, сломалось и красный гигант покатился по кварталу.

В комментариях к видео люди шутят: "Нападение помидоров-убийц", "Он обратно в ShiShi полетел", "Сейчас на Аэгна тюлени в футбол играют", "Форсаж по-эстонски".

Руководитель специальных проектов Noblessner Arendus OÜ Анн Виркус говорит, что показанное на видео соответствует действительности: один из шаров, украшавших рождественскую елку в Ноблесснере, действительно оторвался от крепления из-за сильного шторма в ночь на воскресенье 12 января и покатился.

"Благодаря оперативной реакции местных жителей шар далеко не укатился, и ситуация быстро была взята под контроль. Поскольку шар был поврежден, его утилизировали", - объясняет Виркус.

По ее словам, катящийся шар не нанес никаких повреждений. "На сегодняшний день крепления оставшихся шаров дополнительно проверены, и угрозы, что какой-либо из них снова укатится, нет", - добавляет она.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Елизавета Белоус также подтвердила, что в ночь на воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что в квартале Ноблесснер с елки упал большой воздушный шар.

"Крепления были сломаны, и вернуть шар на елку не удалось. Поскольку он мог причинить ущерб припаркованным рядом автомобилям, прибывший на место полицейский патруль принял решение проткнуть шар и оставить у магазина, который занимался украшением елки", - сказала Белоус.

Видео: Запись с полицейской камеры

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