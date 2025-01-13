Конституционный суд возбудил дело о включении Вараклян в Мадонский край

Ранее сообщалось, что летом 2024 года Сейм в окончательном чтении одобрил поправки к Закону об административных территориях и населенных пунктах, предложенные правительством и Министерством охраны окружающей среды и регионального развития (VARAM), определив, что Вараклянский край присоединяют к Мадонскому.

Согласно этому закону Вараклянское самоуправление в консультативных целях должно было до 1 октября 2021 года провести публичное обсуждение вопроса о присоединении Вараклянского края к соседним краям в рамках целей административно-территориальной реформы.

Итоги организованного опроса показали: если все-таки будет принято решение о присоединении Вараклянского края, подавляющее большинство жителей предпочли бы Мадонский край.

Вараклянский край оставался единственным самоуправлением, по которому не было окончательного решения о присоединении к одному из соседних регионов.

Ранее VARAM, оценивая цели административно-территориальной реформы, уже несколько лет назад планировало присоединить Вараклянский край к Мадонскому, и именно такое желание неоднократно высказывали жители края в ходе опросов. Однако предыдущий, 13-й Сейм принял решение о присоединении его к Резекненскому краю. Конституционный суд ранее признал это решение 13-го Сейма противоречащим Основному закону государства.

Поправки вступили в силу 30 июня 2024 года, чтобы регулировать дальнейшую работу Вараклянского самоуправления и Мадонского края до выборов в органы местного самоуправления 2025 года, а также установить порядок проведения и объявления выборов 2025 года в Вараклянах и Мадонском крае.

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