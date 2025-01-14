Пятеро пострадавших в трагическом происшествии на Вентспилсском шоссе продолжают лечение в больницах, среди них трое детей и двое взрослых.
В больницах продолжают лечение пятеро пострадавших в аварии на Вентспилсском шоссе
Представитель Детской клинической университетской больницы (BKUS) Илзе Олштейна сообщила, что один ребенок все еще находится на лечении в отделении интенсивной терапии, а в отношении другого ребенка вскоре после получения результатов анализов будет принято решение о том, можно ли продолжать лечение в амбулаторных условиях.
Между тем представитель Вентспилсской больницы Санта Коха сообщила, что во вторник в Северокурземскую региональную больницу в Вентспилсе из Тукумской больницы будет переведен один пострадавший в аварии.
Поскольку у человека травма спины, соответствующая диагностика и необходимое лечение будут продолжены в больнице более высокого уровня.
По информации, ранее предоставленной главврачом Тукумской больницы, одному из пострадавших детей была оказана помощь в Тукумской больнице.
Двое взрослых также продолжают лечение в стационарах. Пострадавший, который после аварии был первоначально госпитализирован в Талсинский филиал Северокурземской региональной больницы, 13 января был переведен в Вентспилсскую больницу.
Тем временем пострадавший в дорожно-транспортном происшествии водитель проходит лечение в Рижской Восточной клинической университетской больнице, сообщил исполнительный директор Вентспилсского самоуправления Алдис Абеле. Представители больницы не предоставили агентству LETA дополнительных комментариев, подчеркнув, что не уполномочены делать это.
Однако в Курземском региональном управлении Государственной полиции подтвердили, что водитель все еще проходит лечение в медицинском учреждении.
Полиция также сообщила, что уголовное расследование продолжается, но не стала комментировать, был ли водитель микроавтобуса привлечен к делу и в каком статусе.
Как уже сообщалось, в пятницу, 10 января, в аварии на Вентспилсском шоссе пострадали участники хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planētas, а один из дирижеров хора погибла.
После аварии в Детскую клиническую университетскую больницу были доставлены трое детей, в том числе двое в крайне тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. В субботу, 11 января, один из тяжело пострадавших детей скончался.
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