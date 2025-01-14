В больницах продолжают лечение пятеро пострадавших в аварии на Вентспилсском шоссе

Представитель Детской клинической университетской больницы (BKUS) Илзе Олштейна сообщила, что один ребенок все еще находится на лечении в отделении интенсивной терапии, а в отношении другого ребенка вскоре после получения результатов анализов будет принято решение о том, можно ли продолжать лечение в амбулаторных условиях.

Между тем представитель Вентспилсской больницы Санта Коха сообщила, что во вторник в Северокурземскую региональную больницу в Вентспилсе из Тукумской больницы будет переведен один пострадавший в аварии.

Поскольку у человека травма спины, соответствующая диагностика и необходимое лечение будут продолжены в больнице более высокого уровня.

По информации, ранее предоставленной главврачом Тукумской больницы, одному из пострадавших детей была оказана помощь в Тукумской больнице.

Двое взрослых также продолжают лечение в стационарах. Пострадавший, который после аварии был первоначально госпитализирован в Талсинский филиал Северокурземской региональной больницы, 13 января был переведен в Вентспилсскую больницу.