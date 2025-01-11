В Детской клинической университетской больнице (BKUS) скончалась восьмиклассница - одна из пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в пятницу, 10 января, на Вентспилсском шоссе. Об этом агентству LETA сообщили в больнице.
Трагическая авария на Вентспилсском шоссе: в больнице умерла пострадавшая в ДТП восьмиклассница
Представители больницы в пятницу, 10 января, подтвердили, что состояние здоровья двух детей, пострадавших в аварии в Вентспилсе, очень тяжелое и состояние одного ребенка средней тяжести. А в субботу в больнице сообщили, что один из очень тяжело пострадавших детей скончался, а остальным медики продолжают лечение.
Как пишет портал ventspils.lv, погибшей является ученица 8 класса Вентспилсской государственной 1-й гимназии Кэтрин Раена Кушнер.
В субботу, 11 января, в больнице сообщили агентству LETA, что один из детей, находившихся в критическом состоянии, скончался, а лечение остальных пациентов продолжается.
Как сообщалось, в результате аварии на Вентспилсском шоссе пострадали дети из хора Вентспилсской музыкальной средней школы Nošu planēta и вокальной студии Mazā prinča planēta, погибла один из дирижеров хора.
Председатель Вентспилсской думы Янис Витолиньш сообщил, что трое пострадавших детей доставлены в Рижскую детскую клиническую университетскую больницу, еще трое находятся в Тукумской больнице. Второй дирижер хора доставлена в Талсинскую больницу.
Участники хора Nošu planēta и вокальной студии вместе с дирижерами направлялись на V Международный конкурс рождественской песни в Даугавпилс на микроавтобусе, который в Страздской волости Талсинского края столкнулся с грузовым автомобилем.
Как сообщили в самоуправлении, в результате аварии погибла Анитра Ниедре, дирижер хора Nošu planēta Вентспилсской музыкальной средней школы, художественный руководитель вокального ансамбля Вентспилсского центра культуры Mazā prinča planēta и дирижер женского хора Venda, а травмы получила дирижер Рудите Талберга.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!