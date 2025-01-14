Какое правило охоты нарушают чаще всего? Отвечает VMD

В течение года VMD провела 1278 проверок, охватив 548 охотничьих мероприятий и проверив 5077 участников охоты.

В общей сложности было начато 216 административных дел по фактам нарушений правил, регулирующих охоту.

В 212 из них приняты решения о наложении административных штрафов на общую сумму 12 754 евро, а в 14 случаях охотникам были назначены дополнительные ограничения на право охоты.

Самым частым нарушением стало незаконное ведение охоты - таких случаев зафиксировано 63.

Также начато 56 административных дел по фактам нарушения правил безопасности и использования охотничьего оружия, а в 43 случаях выявлены нарушения при выполнении обязанностей руководителя охоты.

В текущем сезоне охотничьи лицензии приобрели 18 927 охотников. Для сравнения: в прошлом сезоне лицензии получили 19 754 человека, а годом ранее - 20 221, что указывает на снижение числа охотников.

Представители VMD напоминают, что правила охоты обязательны для выполнения всеми участниками. Служба также призывает охотников перед каждым выходом на охоту повторять правила безопасности, строго их соблюдать и побуждать к этому других участников.

Для сравнения, в 2022 году было зафиксировано семь несчастных случаев на охоте, в результате которых пострадали семь человек.

Государственная служба лесного хозяйства является учреждением государственного управления, подчиненным министру земледелия.

Служба контролирует использование и управление лесов, соблюдение нормативных актов, регулирующих охоту, осуществляет защиту лесов от пожаров, а также собирает информацию о состоянии лесов, проводимых в них хозяйственных работах, охоте и охотничьих животных.

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