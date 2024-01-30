Видео ⟩ Ржавые машины доставщиков еды: местных жителей подозревают в нелегальном бизнесе аренды

На улицах Риги продолжают встречаться подержанные автомобили с финскими номерами. Журналисты TV3 обнаружили целый парк нелегальных автомобилей, о чем сообщили стражам, но машины как стояли, так и стоят.
Сами курьеры говорят - машины с фиктивными номерами иностранным доставщикам еды сдают местные торгаши,
для которых это прибыльный бизнес.
Один из курьеров, пожелавший остаться анонимным, рассказал передаче об этой схеме.
"Я слышал об одной группировке людей из Латвии, которые сдают эти машины в аренды, и слышал об одном, который связан с Мальтой, об одном, который с Мальты и организовал иностранную "группу поддержки", так как латвийцы организуют только услуги аренды, то, что относится к иностранцам, может быть и налоговые вещи. (...) Совершенно точно это должно быть организовано! Я индиец, приехал в другую страну,
чтобы придумать, что куплю машину, поставлю финские номера или недействительные латвийские номера, которые где-то валялись - не будем наивными, это невозможно!" - рассказал курьер.
Полиция обещает, что будет масштабное расследование и с ходом времени нелегальные машины с улиц исчезнут.
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