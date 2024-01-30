Видео ⟩ Ржавые машины доставщиков еды: местных жителей подозревают в нелегальном бизнесе аренды

"Я слышал об одной группировке людей из Латвии, которые сдают эти машины в аренды, и слышал об одном, который связан с Мальтой, об одном, который с Мальты и организовал иностранную "группу поддержки", так как латвийцы организуют только услуги аренды, то, что относится к иностранцам, может быть и налоговые вещи. (...) Совершенно точно это должно быть организовано! Я индиец, приехал в другую страну,