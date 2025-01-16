Заболеваемость гриппом продолжает расти, и самый высокий ее уровень наблюдается в Риге и Екабпилсском крае, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Заболеваемость гриппом растет: где больше всего заболевших?
В среднем заболеваемость гриппом составляет 168,1 случая на 100 000 жителей и постепенно растет, отметили в центре.
Больше всего случаев гриппа зарегистрировано в Риге - 227,6 случая на 100 000 жителей, и интенсивность заболеваемости в сравнении с прошлыми данными возросла.
Далее следуют Екабпилсский край - 261 случай на 100 000 жителей, Валмиерский край - 236,4 случая, Юрмала - 225 случая, Лиепая - 121,9 случая на 100 000 жителей.
Впервые с начала мониторинга случаи гриппа выявлены также в Резекне, Гулбенском крае, Елгаве, Вентспилсе и Даугавпилсе.
На прошлой неделе SPKC получил два сообщения о случаях смерти пациентов с подтвержденным диагнозом "грипп А". Всего с начала сезона зарегистрировано шесть смертей пациентов с подтвержденным гриппом. Все умершие были в возрасте старше 60 лет и имели хронические заболевания.
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