Болезнь, которая не обнаруживалась с 90-х, снова вспыхнула в Германии. Комментарий PVD Латвии

Кроме того, в зоне ограничения распространения заболевания также введен запрет на охоту, а также будут взяты пробы диких копытных для тестирования на ящур. Германия также запретила участие копытных в международной "Зеленой неделе", которая пройдет с 17 по 26 января в Берлине.

Служба подчеркивает, что жвачные животные не могут быть ввезены в Латвию из стран, пораженных афтозной лихорадкой, и что за последние месяцы не было ввезено ни одной партии парнокопытных из Германии.

PVD следит за отчетами немецкого компетентного органа по надзору о ходе эпидемиологического расследования и мерах, принятых для искоренения и контроля заболевания.

Ящур - острая и высококонтагиозная инфекционная болезнь копытных животных, характеризующаяся лихорадкой и язвенным воспалением языка, слизистой оболочки полости рта, части ног вокруг копыта и между копытами, а также кожи вымени. Ящур - это трансграничная инфекционная болезнь животных, которая может быстро и широко распространяться, серьезно влияя на животноводческий сектор и нарушая региональную и международную торговлю животными и продуктами животноводства, что приводит к большим экономическим потерям.

Ящур не представляет опасности для здоровья человека и не влияет на безопасность пищевых продуктов. Последний раз ящур был констатирован в Латвии в 1987 году.

PVD напоминает владельцам животных о необходимости дезинфекции транспортных средств, используемых для перевозки животных, до и после перевозки, а также о необходимости немедленно сообщать ветеринару о больных животных или подозрении на заболевание.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!