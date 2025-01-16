В странах, в которых констатирован ящур, установлены международные ограничения на торговлю животными, которые восприимчивы к этой болезни, и продуктам их происхождения, поэтому вероятность того, что эта болезнь может попаcть в Латвию, низка, указывают представители Продовольственно-ветеринарной службы (PVD).
Болезнь, которая не обнаруживалась с 90-х, снова вспыхнула в Германии. Комментарий PVD Латвии
Представители PVD напоминают, что на прошлой неделе в Бранденбурге, Германия, на небольшой ферме азиатских буйволов, где животных держали на улице, была констатирована вспышка ящура. В данный момент не установлено, как ящур попал на ферму, но, вероятно, это могло произойти в середине декабря прошлого года. Ящур в Германии не констатировался с 1988 года.
В целях предотвращения дальнейшего распространения болезни компетентный надзорный орган Германии незамедлительно принял меры по искоренению и контролю заболевания, включая уничтожение всех животных как в пораженном хозяйстве, так - и в качестве превентивной меры ввиду особой заразности болезни - в контактном хозяйстве, закупавшем у него сено в течение последнего месяца, и в хозяйстве, расположенном менее чем в одном километре от него.
Кроме того, были приняты другие меры безопасности, включая ограничение перемещения в Бранденбурге и Берлине восприимчивых животных - крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, приостановление выдачи экспортных санитарных сертификатов и временное закрытие близлежащих зоопарков на время проведения эпидемиологического расследования и дополнительных лабораторных исследований.
Кроме того, в зоне ограничения распространения заболевания также введен запрет на охоту, а также будут взяты пробы диких копытных для тестирования на ящур. Германия также запретила участие копытных в международной "Зеленой неделе", которая пройдет с 17 по 26 января в Берлине.
Служба подчеркивает, что жвачные животные не могут быть ввезены в Латвию из стран, пораженных афтозной лихорадкой, и что за последние месяцы не было ввезено ни одной партии парнокопытных из Германии.
PVD следит за отчетами немецкого компетентного органа по надзору о ходе эпидемиологического расследования и мерах, принятых для искоренения и контроля заболевания.
Ящур - острая и высококонтагиозная инфекционная болезнь копытных животных, характеризующаяся лихорадкой и язвенным воспалением языка, слизистой оболочки полости рта, части ног вокруг копыта и между копытами, а также кожи вымени. Ящур - это трансграничная инфекционная болезнь животных, которая может быстро и широко распространяться, серьезно влияя на животноводческий сектор и нарушая региональную и международную торговлю животными и продуктами животноводства, что приводит к большим экономическим потерям.
Ящур не представляет опасности для здоровья человека и не влияет на безопасность пищевых продуктов. Последний раз ящур был констатирован в Латвии в 1987 году.
PVD напоминает владельцам животных о необходимости дезинфекции транспортных средств, используемых для перевозки животных, до и после перевозки, а также о необходимости немедленно сообщать ветеринару о больных животных или подозрении на заболевание.
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