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Фото В пожаре в многоквартирном доме в Риге пострадали два человека

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Пожар на Курземском проспекте
Пожар на Курземском проспекте Фото: Edijs Pālens/LETA

Два человека пострадали в результате пожара в многоквартирном доме в Риге в четверг вечером, сообщает Государственная пожарно-спасательная службе (VUGD).

Спасатели получили вызов в здание на проспекте Курземес в 21:26.

Пожарные спасли двух человек, которые пострадали во время пожара. До прибытия спасателей из здания были эвакуированы 40 человек.

Всего за сутки в VUGD поступило 33 вызова - девять на тушение пожара, 17 на спасательные работы и семь ложных вызовов.

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