Силиня потребует от VID и VSAA разъяснений по ошибочно начисленным пенсиям

Она отметила, что государственные учреждения должны работать на благо людей, поэтому ожидает четкого видения того, как будет улучшена работа и сотрудничество учреждений, чтобы подобные бюрократические ошибки не повторялись.

Встреча назначена на понедельник, 20 января.

Как сообщалось, число пенсионеров, получивших неправильную пенсию, достигло 907 человек. Ошибка произошла из-за того, что VID не передала в VSAA налоговые книжки пенсионеров. Для того чтобы к пенсии неработающего пенсионера автоматически применялся полный необлагаемый минимум в размере 1000 евро, в налоговой книжке в системе электронного декларирования (EDS) в качестве основного места получения дохода должно быть указано VSAA, и это в основном происходит по умолчанию.

Однако если налоговая книжка в системе EDS не подана в VSAA, необлагаемый минимум в 1000 евро не будет применяться к пенсии автоматически, что может повлиять на размер выплачиваемой пенсии.

К пенсиям, выплаченным таким пенсионерам в январе, применялся прежний необлагаемый минимум 500 евро, а не 1000 евро, как это предусмотрено изменениями в законодательстве. Это означает, что с пенсий, превышающих 500 евро, удерживается подоходный налог в размере 25,5%.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!