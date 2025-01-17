Он также касается сотрудничества в области технологий и науки, в том числе для производства дронов и космических аппаратов, а также в здравоохранении, сельском хозяйстве и образовании.

Ранее Зеленский заявлял, что рассчитывает на помощь Великобритании для защиты территории Украины от российских атак.

Стармер подчеркнул, что соглашение предполагает сотрудничество двух стран и инвестиции на многие годы вперед.

«[Президент России Владимир] Путин стремился поссорить Украину с ее ближайшими союзниками, но эта стратегия закончилась серьезнейшим стратегическим провалом. Напротив, мы стали еще ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень», — отметил британский премьер.

Визит перед возвращением Трампа в Белый дом

Это первый визит Стармера в Украину в качестве премьер-министра страны. Этот пост он занял полгода назад, однако, в отличие от своих предшественников, не спешил с поездкой Киев.

Кир Стармер в поезде, который доставил его в Киев Фото: Getty Images

Визит британского премьера в Киев, демонстрирующий поддержку Украине, проходит за несколько дней до возвращения в Белый дом Дональда Трампа.

Как пишут корреспонденты Би-би-си, для президента Украины очень важно заручиться поддержкой союзников в Европе на фоне опасений, что новая администрация США начнет оказывать давление на Киев, подталкивая его к заключению мирного соглашения с Москвой.