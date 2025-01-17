Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев впервые за время своей работы во главе правительства. Он подписал с президентом Владимиром Зеленским договор, который на Даунинг-стрит называют «знаковым столетним партнерством» с Украиной.
Британия и Украина заключили договор о партнерстве на 100 лет. Британский премьер прибыл в Киев, чтобы его подписать (1)
Документ формализует помощь, которую Лондон уже оказал Киеву, в нем также содержатся новые обязательства, которые берет на себя Великобритания.
Вместе с Зеленским Стармер возложил цветы у мемориала погибшим на войне с Россией и заявил журналистам, что Британия «никогда не откажется» от поддержки Украины.
Примерно через час после этой церемонии в украинской столице были слышны звуки взрывов, на некоторое время объявлялась воздушная тревога из-за угрозы атаки дронов. «В центре столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях!» — писал в телеграме мэр Виталий Кличко.
Что сказано в договоре
Посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, который встречал Стармера на железнодорожном вокзале в Киеве, сообщил, что особое внимание в договоре уделено вопросам безопасности.
МИД Британии пишет на своем сайте, что соглашение «усилит военное сотрудничество в области морской безопасности и создаст новые принципы работы для укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях и предотвращения российской агрессии».
Договор предполагает запуск новой схемы, призванной отслеживать на мировом рынке зерно, которое Россия вывозит с оккупированных украинских территорий.
Он также касается сотрудничества в области технологий и науки, в том числе для производства дронов и космических аппаратов, а также в здравоохранении, сельском хозяйстве и образовании.
Ранее Зеленский заявлял, что рассчитывает на помощь Великобритании для защиты территории Украины от российских атак.
Стармер подчеркнул, что соглашение предполагает сотрудничество двух стран и инвестиции на многие годы вперед.
«[Президент России Владимир] Путин стремился поссорить Украину с ее ближайшими союзниками, но эта стратегия закончилась серьезнейшим стратегическим провалом. Напротив, мы стали еще ближе, чем когда-либо, и это партнерство выведет нашу дружбу на новый уровень», — отметил британский премьер.
Визит перед возвращением Трампа в Белый дом
Это первый визит Стармера в Украину в качестве премьер-министра страны. Этот пост он занял полгода назад, однако, в отличие от своих предшественников, не спешил с поездкой Киев.
Визит британского премьера в Киев, демонстрирующий поддержку Украине, проходит за несколько дней до возвращения в Белый дом Дональда Трампа.
Как пишут корреспонденты Би-би-си, для президента Украины очень важно заручиться поддержкой союзников в Европе на фоне опасений, что новая администрация США начнет оказывать давление на Киев, подталкивая его к заключению мирного соглашения с Москвой.
Во вторник, 14 января, в Киев также приезжал министр обороны Германии Борис Писториус. Он заверил власти Украины, что Берлин продолжит поддерживать ее борьбу с российской агрессией вне зависимости от того, кто победит на досрочных выборах в Бундестаг 23 февраля.
Зеленский говорил, что безопасность Украины способно обеспечить членство страны в НАТО, однако он также рассчитывает на отправку в страну миротворцев из армий западных государств. Они могут патрулировать линию фронта, если после прекращения боев она станет буферной зоной.
Перед визитом Стармера Зеленский заявил, что именно этот вопрос он хотел обсудить с премьер-министром Великобритании.
Британия уже предоставила Украине помощь на 12,8 млрд фунтов стерлингов (более 15 млрд долларов) и обязалась предоставлять по 3 млрд фунтов (3,7 млрд долларов) военной помощи каждый год — «столько, сколько это будет нужно».
Украина уже использует британские ракеты Storm Shadow для ударов по территории России, что вызывало резкое недовольство Москвы.
Договор о партнерстве между Британией и Украиной должен быть представлен в британском парламенте в ближайшие недели. Его подготовка началась еще при прошлом правительстве консерваторов.
Сам Кир Стармер в Украине не впервые: он посещал Киев в 2023 году, когда был лидером оппозиции. Он также принимал Владимира Зеленского на Даунинг-стрит дважды за последние полгода.
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