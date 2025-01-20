Прошло пять лет после появления патогена SARS-CoV-2 (вызывающего болезнь Covid-19), но мы до сих пор не знаем, где это впервые произошло. Он естественным образом появился на "мокрых рынках" китайского города Ухань, или же это была "утечка" из расположенного рядом Уханьского института вирусологии, где изучались коронавирусы летучих мышей?

Зато мы точно знаем, что правительство Китая допустило, чтобы потенциально всего лишь локальная вспышка заболевания переросла в глобальный медицинский кризис. Китайские власти не смогли долго скрывать "новый коронавирус", а остальной мир не смог его проигнорировать, когда секрет раскрылся. Слишком много людей заразились Covid-19, причем с такой скоростью, что многие больницы вскоре оказались переполнены, а жертв болезни приходилось лечить в палатках.

Тем временем Си Цзиньпин препятствовал международным попыткам начать независимое расследование происхождения Covid-19; он утверждал, что подобное расследование равнозначно "терроризму". Единственным "расследованием", которое он допустил, стало исследование 2021 года, которое проводилось совместно со Всемирной организацией здравоохранения и которое Китай контролировал и направлял.

Трамп был президентом в первые несколько месяцев пандемии и часто подчеркивал связь между Китаем и Covid-19, но его преемник, Джо Байден, фактически позволил Китаю сорваться с крючка. Не прошло и недели после его инаугурации, как он