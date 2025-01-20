Согласно оценкам, пандемия Covid-19 убила 7,1 млн человек и привела к сокращению продолжительности жизни в мире на 1,6 лет в период с 2019 по 2021 годы. Она вызвала сбой в экономике, лишила людей средств к существованию, нарушила социальную сплоченность во многих странах. Но никто за это не ответил. Изменит ли ситуацию Дональд Трамп, избранный президентом США?
Раскроет ли Трамп тайну происхождения Covid-19?
Прошло пять лет после появления патогена SARS-CoV-2 (вызывающего болезнь Covid-19), но мы до сих пор не знаем, где это впервые произошло. Он естественным образом появился на "мокрых рынках" китайского города Ухань, или же это была "утечка" из расположенного рядом Уханьского института вирусологии, где изучались коронавирусы летучих мышей?
Зато мы точно знаем, что правительство Китая допустило, чтобы потенциально всего лишь локальная вспышка заболевания переросла в глобальный медицинский кризис. Китайские власти не смогли долго скрывать "новый коронавирус", а остальной мир не смог его проигнорировать, когда секрет раскрылся. Слишком много людей заразились Covid-19, причем с такой скоростью, что многие больницы вскоре оказались переполнены, а жертв болезни приходилось лечить в палатках.
Тем временем Си Цзиньпин препятствовал международным попыткам начать независимое расследование происхождения Covid-19; он утверждал, что подобное расследование равнозначно "терроризму". Единственным "расследованием", которое он допустил, стало исследование 2021 года, которое проводилось совместно со Всемирной организацией здравоохранения и которое Китай контролировал и направлял.