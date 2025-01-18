ФОТО В Латвию прибыли шведские военнослужащие и бронетехника

"Я рада видеть прибытие шведов и поздравляю Швецию с первой подобной миссией в рамках НАТО. Мы давно ждали возможности тесно взаимодействовать, учитывая опыт шведских военных и их участие в предыдущих операциях.

"Мы рады принять шведский механизированный пехотный батальон в составе многонациональной бригады НАТО. Их присутствие - ценный вклад в нашу боеготовность, который укрепляет наши коллективные оборонные возможности и региональную безопасность. Вклад каждой страны напрямую влияет на успех бригады, демонстрируя сплоченность Альянса и решимость сохранять мир", заявил полковник Седрик Аспиро, командир многонациональной бригады НАТО в Латвии.

"Для нас большая честь быть здесь. Мы полны решимости и готовы вносить свой вклад в коллективные усилия НАТО по обороне и сдерживанию в регионе Балтийского моря. Это историческое событие, но в то же время и наша новая реальность. Перед нами стоит важная задача, и мы гордимся тем, что будем выполнять ее вместе с союзниками", подчеркнул подполковник Хенрик Росдаль, командир 71-го механизированного пехотного батальона.