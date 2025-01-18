В субботу, 18 января, в Латвию прибыли военнослужащие механизированного пехотного батальона и бронетехника из Швеции, сообщили порталу TVNET представители Государственной канцелярии.
ФОТО ⟩ В Латвию прибыли шведские военнослужащие и бронетехника
Контингент Швеции из полка Южной Сконе прибыл рано утром в субботу и был встречен в Центральном терминале Рижского порта.
Шведские военные присоединятся к многонациональной бригаде НАТО в Латвии, которая находится в подчинении многонациональной дивизии НАТО "Север".
Как отметили представители Министерства обороны, около 500 шведских военнослужащих будут нести службу в Латвии.
Это первая миссия Швеции в НАТО с момента ее вступления в Альянс.
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По словам представителей министерства, размещение шведских сил в Латвии - часть общих усилий всей Организации по защите восточного фланга НАТО. Единство НАТО лежит в основе многонациональной поддержки, которую мы видим в Латвии.
"В Латвии продолжает расти число союзнических военнослужащих и военной техники. Присоединение Швеции к многонациональной бригаде НАТО в Латвии - наглядное доказательство того, что Альянс един, и на любые враждебные действия России последует четкий ответ. Убежден, что наши совместные военные учения станут отличным опытом и для шведских, и для латвийских, и для других союзных войск", заявил министр обороны Андрис Спрюдс.
🇱🇻🤝🇸🇪 Sveicam Zviedrijas karavīrus Latvijā! Wälkommen! Šis ir vēsturisks brīdis – pirmā reize, kad Zviedrija kā NATO sabiedrotais izvieto savu kājnieku bataljonu alianses dalībvalstī. Ar vairāk nekā 500 Zviedrijas karavīru pievienošanos NATO Daudznacionālajai brigādei Latvijā… pic.twitter.com/MLWDzgi3oW— Andris Spruds (@AndrisSpruds) January 18, 2025
Как сообщили в министерстве, в мероприятии участвовали также командующая штабом многонациональной дивизии НАТО "Север" генерал-майор Йетте Альбинус (Jette Albinus), командир многонациональной бригады НАТО в Латвии полковник Седрик Аспиро (Cédric Aspirault), а также командир шведского механизированного пехотного батальона подполковник Хенрик Росдаль (Henrik Rosdahl).
"Я рада видеть прибытие шведов и поздравляю Швецию с первой подобной миссией в рамках НАТО. Мы давно ждали возможности тесно взаимодействовать, учитывая опыт шведских военных и их участие в предыдущих операциях.
Уверена, что их прибавление здесь, в Латвии, станет крайне важным", отметила командующая многонациональной дивизией "Север" генерал-лейтенант Йетте Альбинус.
"Мы рады принять шведский механизированный пехотный батальон в составе многонациональной бригады НАТО. Их присутствие - ценный вклад в нашу боеготовность, который укрепляет наши коллективные оборонные возможности и региональную безопасность. Вклад каждой страны напрямую влияет на успех бригады, демонстрируя сплоченность Альянса и решимость сохранять мир", заявил полковник Седрик Аспиро, командир многонациональной бригады НАТО в Латвии.
"Для нас большая честь быть здесь. Мы полны решимости и готовы вносить свой вклад в коллективные усилия НАТО по обороне и сдерживанию в регионе Балтийского моря. Это историческое событие, но в то же время и наша новая реальность. Перед нами стоит важная задача, и мы гордимся тем, что будем выполнять ее вместе с союзниками", подчеркнул подполковник Хенрик Росдаль, командир 71-го механизированного пехотного батальона.
Премьер: присоединение Швеции к силам НАТО в Латвии укрепит сотрудничество и оборонные возможности региона
Присоединение Швеции к силам НАТО в Латвии усилит региональное сотрудничество и оборонный потенциал, заявила в субботу премьер-министр Эвика Силиня по случаю прибытия в страну шведского механизированного пехотного батальона.
Как сообщили в Государственной канцелярии, глава правительства подчеркивает, что это важный шаг на пути более глубокой интеграции Швеции в НАТО и укрепления совместных усилий по наращиванию оборонного потенциала в регионе.
Многонациональная бригада НАТО в Латвии объединяет силы из 13 государств - членов Альянса.
"Присоединение шведских военнослужащих к силам НАТО в Латвии крайне важно для безопасности нашего региона и укрепления коллективного оборонного потенциала," отметила Силиня.
По мнению премьер-министра, нынешняя геополитическая ситуация еще больше сплотила страны региона Балтийского моря и вдохновила на более широкое сотрудничество в рамках НАТО. "Латвия - это внешняя граница и Европейского союза, и НАТО, а многонациональная бригада в Латвии обеспечивает безопасность наших граждан", подчеркнула глава правительства.
Как сообщили в Государственной канцелярии, вскоре состоится официальная церемония смены командной подчиненности, в ходе которой шведский механизированный пехотный батальон войдет в состав многонациональной бригады НАТО в Латвии.
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