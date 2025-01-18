В сентябре 2024 года стало известно, что в отношении Алишера Моргенштерна в РФ возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей "иностранного агента". Исполнитель долгое время публиковал материалы в своих каналах в Telegram и на YouTube без специальной пометки, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.

Моргенштерна признали "иностранным агентом" в мае 2022 года. Поводом для этого стала политическая деятельность, которую артист якобы осуществлял на деньги от компании Yoola Labs Ltd. - партнерской сети YouTube, занимающейся продвижением блогеров. По части 2 статьи 330.1 УК музыканту может грозить лишение свободы на срок до двух лет.

В настоящий момент Моргенштерн находится за пределами России и в одном из недавних интервью заявил, что не собирается возвращаться в страну. "Народ в России меня любит. Меня не любят несколько людей из власти. Не понимаю, за что до сих пор. Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что, если они захотят, я сяду в России", - сказал он.