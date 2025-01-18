В рамках дела о неисполнении обязанностей "иноагента" арестован земельный участок и дом Алишера Моргенштерна в Подмосковье, а также несколько нежилых объектов.
Суд арестовал имущество рэпера Моргенштерна в РФ
Суд наложил арест на имущество рэпера Алишера Моргенштерна, обвиняемого в уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента", сообщает в субботу, 18 января, прокуратура Москвы. "По решению суда Моргенштерну запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями", - говорится в сообщении прокуратуры.
Как пишут Telegram-каналы Shot и Mash, у Моргенштерна есть загородный дом площадью 809 квадратных метров в подмосковной деревне Леоново с участком и гаражом, которые он приобрел в ипотеку в 2021 году. Кроме того, по данным каналов, в собственности у музыканта - три помещения в МФК "Александрия" на Бакунинской улице в Москве общей площадью 161 квадратный метр, купленные им в 2023 году уже после отъезда из РФ.
Адвокат рэпера Сергей Жорин в комментарии изданию РБК сообщил, что ни он, ни его подзащитный не получали официальных уведомлений об аресте имущества. По его словам, он узнал о решении из СМИ.
Уголовное дело против Моргенштерна
В сентябре 2024 года стало известно, что в отношении Алишера Моргенштерна в РФ возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей "иностранного агента". Исполнитель долгое время публиковал материалы в своих каналах в Telegram и на YouTube без специальной пометки, сообщало РИА "Новости" со ссылкой на правоохранительные органы.
Моргенштерна признали "иностранным агентом" в мае 2022 года. Поводом для этого стала политическая деятельность, которую артист якобы осуществлял на деньги от компании Yoola Labs Ltd. - партнерской сети YouTube, занимающейся продвижением блогеров. По части 2 статьи 330.1 УК музыканту может грозить лишение свободы на срок до двух лет.
В настоящий момент Моргенштерн находится за пределами России и в одном из недавних интервью заявил, что не собирается возвращаться в страну. "Народ в России меня любит. Меня не любят несколько людей из власти. Не понимаю, за что до сих пор. Есть злыдни, которые сидят и точечно меня ненавидят. Но они настолько весомые, что, если они захотят, я сяду в России", - сказал он.
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