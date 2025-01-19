Человек провалился под лед и утонул в озере Резекненского края

В 15:30 VUGD получила информацию о том, что в Пушской волости на озере человек провалился под лед. Пострадавшего вытащили на берег, где медики Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) констатировали его смерть.

Тем временем в 19:30 поступил вызов в Зирнской волости Салдусского края, где человек заблудился в лесу. Спасатели, включив звуковую сирену автоцистерны, указали ему направление.

В свою очередь в Риге на улице Улброкас в 21:00 в квартире на втором этаже девятиэтажного дома горели бытовые вещи на площади 10 квадратных метров. Из здания в общей сложности эвакуировали 50 человек, а также спасли кота. Работы на месте происшествия были завершены в 21:59.

До приезда спасателей из квартиры самостоятельно выбрались двое человек, один из которых пострадал и был передан медикам NMPD.

Всего за прошедшие сутки VUGD получила 41 вызов: 13 - на тушение пожаров, 20 - на проведение спасательных работ, а восемь вызовов оказались ложными.

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