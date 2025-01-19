Как сообщает корреспондент Би-би-си Джоэл Гантер, Израиль к 6:30 по Гринвичу 19 января так и не получил от ХАМАС имена еще трех из 33 заложников, которых ХАМАС должен отпустить на первом этапе, который будет продолжаться полтора месяца.

Тогда же в ХАМАС заверили, что полный список освобождаемых заложников будет передан Израилю в самое ближайшее время. При этом, по словам представителя ХАМАС, задержка связана в том числе с тем, что Израиль продолжает бомбить Газу — и у них нет технической возможности закончить работу над списком.

Около 8:30 по Гринвичу посредники, участвовавшие в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщили Израилю, что получили от ХАМАС полный список заложников, освобождаемых 19 января. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. Однако власти Израиля в то же время утверждали, что все еще не получили список, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Тем временем, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о своей отставке в связи с началом перемирия между Израилем и ХАМАС.

Бен-Гвир — лидер крайне правой партии «Оцма Йехудит» — ранее заявлял, что он и другие его однопартийцы подадут в отставку после вступления в силу соглашения о прекращении огня и обмене пленными в Газе.