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Перемирие в Газе вступило в силу. В воскресенье освобождены три заложницы

Обновлено 19 января 2025, 17:38
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BBC
В ночь на воскресенье — за несколько часов до планировавшегося старта перемирия — израильская армия нанесла удары по северу сектора Газа
В ночь на воскресенье — за несколько часов до планировавшегося старта перемирия — израильская армия нанесла удары по северу сектора Газа Фото: BBC News

Перемирие в Газе вступило в силу на несколько часов позже назначенного срока. Израиль подтвердил, что получил список заложниц, которых освободят 19 января. Ранее власти Израиля отказались прекратить наносить удары по Газе и заявили, что режим прекращения огня откладывается из-за того, что ХАМАС не передал имена всех освобождаемых на первом этапе заложников. В ХАМАС объяснили задержку «технической» проблемой.

Чуть позже ХАМАС опубликовал имена трех заложниц, которых должны освободить 19 января. ЦАХАЛ подтвердил, что заложниц передали сотрудникам Красного креста, и они направляются в сектор Газа, где их встретят израильские военные.

Кого освободили в воскресенье

В воскресенье были освобождены Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. Вот что мы о них знаем:

Дорон Штейнбрехер, 31 год, медсестра ветеринарной клиники. Находилась в своей квартире в кибуце Кфар-Аза во время атаки боевиков.

Эмили Дамари (на фотографии выше), 28 лет, гражданка Израиля и Британии. Также была похищена из кибуца Кфар-Аза боевиками ХАМАС. Освобожденные в ноябре прошлого года заложники рассказывали ей, что общались Эмили в плену.

Роми Гонен, 24 года, похищена во время атаки на фестиваль Supernova.

Еще четыре живые заложницы будут освобождены через 7 дней. Всего во время первой фазы режима прекращения огня, которое будет длиться 42 дня, в Израиль должны быть возвращены 33 заложника, захваченных ХАМАС 7 октября 2023 года.

Изначально было запланировано, что обмен заложников начнется в 14:00 по Гринвичу (в 16:00 по местному времени) 19 января, однако он начался с небольшим запозданием.

Представители ХАМАС заявили, что ждут, когда Израиль предоставит имена 90 палестинских заключенных, которые будут освобождены в обмен на трех израильских заложниц в это воскресенье.

Хотя Израиль не подтвердил это соотношение, ХАМАС предполагает, что на каждого освобожденного израильского заложника будет приходиться 30 палестинских заключенных.

Израильский военный на границе Израиля и сектора Газа, 19 января 2025 год
Израильский военный на границе Израиля и сектора Газа, 19 января 2025 год Фото: EPA

Израиль заявил в воскресенье, что незадолго до начала перемирия военным удалось найти в секторе Газа останки сержанта Орона Шауля, который погиб в июле 2014 года во время израильской военной операции «Несокрушимая скала».

Операцию по возвращению останков провела армия Израиля и служба безопасности страны ШАБАК.

Останки военнослужащего теперь находятся в Израиле, сообщил премьер страны Биньямин Нетаньяху. Семью Орона Шауля проинформируют после того, как будут полученные данные экспертизы.

Израиль на протяжении многих лет требовал от ХАМАС вернуть тела двух военных — Орона Шауля и лейтенанта Хадара Голдина. Останки Голдина в секторе Газа пока не найдены.

Что будет происходить в первые недели перемирия?

Фото статьи
Фото: Reuters

Первый этап перемирия подразумевает, что в течение ближайших шести недель из израильских тюрем должны выпустить сотни палестинских заключенных — в обмен на освобождение в воскресенье из плена 33 заложников-израильтян.

Министр юстиции Израиля Ярив Левин ранее заявлял, что за каждого освобожденного гражданина Израиля власти страны отпустят 30 палестинских заключенных, а за каждую женщину-военнослужащую Израиль отпустит 50 палестинцев.

При этом точное число палестинцев, которых предполагается освободить, неизвестно. Более того — в разных источниках оно сильно разнится.

Израильский Минюст опубликовал список из 734 имен, хотя ранее в прессе фигурировало число 737.

После этого власти Египта — еще одного посредника на затянувшихся переговорах о прекращении огня — заявили, что Израиль обязался выпустить из заключения 1890 палестинцев.

При этом назывались некоторые конкретные имена. В частности, на первом этапе сделки из израильской тюрьмы должен выйти один из немногих оставшихся в живых лидеров ХАМАС Закария Зубейди — глава боевиков «Бригад мучеников Аль-Аксы» в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.

Освобожденных заложников-израильтян планируется передать сначала сотрудникам Красного Креста, а уже затем — израильским военным.

Также на первом этапе перемирия начнется постепенный вывод войск Израиля из центральной части сектора Газа. Жители северных районов сектора Газа, бежавшие от боев, смогут вернуться домой.

Как сообщает агентство AFP, тысячи жителей северных районов Газы, собрав палатки, одежду и утварь, уже направились к домам — на грузовиках, на ослиных упряжках или пешком.

Фото статьи
Фото: Reuters

Гуманитарные организации после начала перемирия смогут доставить помощь в сектор Газа. Предполагается, что на первом этапе в анклав будут приезжать порядка 600 грузовиков с помощью, 300 из которых будут направлены в северные — наиболее пострадавшие — территории. 50 грузовиков из 600 будут доставлять в Газу топливо.

Перемирие не началось в срок

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари утром в воскресенье заявил, что режим прекращения огня, начало действия которого было запланировано на 6:30 по Гринвичу (8:30 по местному времени) 19 января, откладывается — до момента, пока Израиль не получит от ХАМАС имена всех освобождаемых на первом этапе заложников.

Хагари тогда заявил, что ХАМАС не выполнил условия начала перемирия.

«По состоянию на сегодняшнее утро ХАМАС не выполнил свои обязательства и, вопреки соглашению, не предоставил Израилю имена женщин-заложниц, которые должны вернуться домой [в первый день перемирия]», — заявил Даниэль Хагари.

Как сообщает корреспондент Би-би-си Джоэл Гантер, Израиль к 6:30 по Гринвичу 19 января так и не получил от ХАМАС имена еще трех из 33 заложников, которых ХАМАС должен отпустить на первом этапе, который будет продолжаться полтора месяца.

Тогда же в ХАМАС заверили, что полный список освобождаемых заложников будет передан Израилю в самое ближайшее время. При этом, по словам представителя ХАМАС, задержка связана в том числе с тем, что Израиль продолжает бомбить Газу — и у них нет технической возможности закончить работу над списком.

Около 8:30 по Гринвичу посредники, участвовавшие в переговорах между Израилем и ХАМАС, сообщили Израилю, что получили от ХАМАС полный список заложников, освобождаемых 19 января. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на источники. Однако власти Израиля в то же время утверждали, что все еще не получили список, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Тем временем, министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир объявил о своей отставке в связи с началом перемирия между Израилем и ХАМАС.

Бен-Гвир — лидер крайне правой партии «Оцма Йехудит» — ранее заявлял, что он и другие его однопартийцы подадут в отставку после вступления в силу соглашения о прекращении огня и обмене пленными в Газе.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху вечером в субботу заявил, что Израиль не намерен предпринимать никаких действий по выполнению одобренной сделки, пока не получит на руки все 33 имени из списка заложников, которых ХАМАС обещал освободить в ближайшие шесть недель.

На тот момент, как сообщала ранее израильская пресса, на руках у канцелярии премьера было только 30 имен — при том, что, по условиям договора, полный список должен был быть предоставлен не позднее чем за 24 часа до вступления перемирия в силу.

По условиям сделки, которая была заключена между Израилем и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США, 19 января должен был начаться обмен израильских заложников, захваченных в плен 7 октября 2023 года, на палестинцев, которые находятся в израильских тюрьмах.

В обмен на 33 заложника Израиль обещал отпустить из тюрем более 700 палестинцев. Всего в плену у ХАМАС остается 98 израильских заложника.

Новые жертвы в первые часы не начавшегося перемирия

Утром в воскресенье Израиль нанес новые удары по Газе
Утром в воскресенье Израиль нанес новые удары по Газе Фото: Reuters

Утром 19 января в ЦАХАЛ заявили, что Израиль намерен продолжать военную операцию в Газе до тех пор, пока ХАМАС не выполнит взятые на себя обязательства.

В ночь на воскресенье — за несколько часов до планировавшегося старта перемирия — израильская армия нанесла удары по северу сектора Газа, сообщает AFP.

Около 7:00 по Гринвичу столб густого серого дыма был замечен над северо-восточной частью Газы. Израильские военные заявили, что наносят удары по «ряду террористических целей в северной и центральной части Газы».

В первые часы после того, когда должен был начаться режим прекращения огня, жертвами израильских ударов в Газе стали 10 человек, сообщает подконтрольная ХАМАС гуманитарная организация, работающая в Газе.

Шесть человек погибли в городе Газа, еще три человека — на севере сектора Газа, один человек погиб в Рафахе, рассказал официальный представитель Управления гражданской обороны Газы Махмуд Басаль.

BBC
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