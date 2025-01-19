При этом назывались некоторые конкретные имена. В частности, на первом этапе сделки из израильской тюрьмы должен выйти один из немногих оставшихся в живых лидеров ХАМАС Закария Зубейди — глава боевиков «Бригад мучеников Аль-Аксы» в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан.
Освобожденных заложников-израильтян планируется передать сначала сотрудникам Красного Креста, а уже затем — израильским военным.
Также на первом этапе перемирия начнется постепенный вывод войск Израиля из центральной части сектора Газа. Жители северных районов сектора Газа, бежавшие от боев, смогут вернуться домой.
Как сообщает агентство AFP, тысячи жителей северных районов Газы, собрав палатки, одежду и утварь, уже направились к домам — на грузовиках, на ослиных упряжках или пешком.
Гуманитарные организации после начала перемирия смогут доставить помощь в сектор Газа. Предполагается, что на первом этапе в анклав будут приезжать порядка 600 грузовиков с помощью, 300 из которых будут направлены в северные — наиболее пострадавшие — территории. 50 грузовиков из 600 будут доставлять в Газу топливо.
Перемирие не началось в срок
Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари утром в воскресенье заявил, что режим прекращения огня, начало действия которого было запланировано на 6:30 по Гринвичу (8:30 по местному времени) 19 января, откладывается — до момента, пока Израиль не получит от ХАМАС имена всех освобождаемых на первом этапе заложников.
Хагари тогда заявил, что ХАМАС не выполнил условия начала перемирия.
«По состоянию на сегодняшнее утро ХАМАС не выполнил свои обязательства и, вопреки соглашению, не предоставил Израилю имена женщин-заложниц, которые должны вернуться домой [в первый день перемирия]», — заявил Даниэль Хагари.