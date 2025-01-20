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Тысячи сторонников Трампа пришли на его победный митинг в Вашингтоне перед инаугурацией

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BBC
Фото статьи
Фото: BBC News

До приведения Дональда Трампа к присяге в качестве 47-го президента США осталось менее 24 часов, и в воскресенье вечером он проводит митинг на Capital One Arena в центре Вашингтона, вмещающей около 20 тыс. человек. Команда Трампа назвала мероприятие "победным ралли, которое вы никогда не забудете".

Из-за холодов в Вашингтоне церемония инаугурации Трампа пройдет в Ротонде Капитолия, а не около здания, как происходит обычно, но холодная погода не помешала тысячам ликующих сторонников избранного президента прийти на его митинг в воскресенье вечером.

Фото статьи
Фото: Getty Images
Фото статьи
Фото: Getty Images

Ралли стартовало примерно на 30 минут позже запланированного времени начала с исполнения национального гимна США.

На вечере ожидается выступление различных музыкантов, в том числе группы The Village People, чья культовая песня YMCA стала саундтреком к предвыборной кампании Трампа.

А открыл концерт Кид Рок, поменявший в середине песни черную шляпу на красную «Make America Great Again».

Фото статьи
Фото: Reuters

Перед собравшимися с речами выступят избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, миллиардер Илон Маск и профессиональный рестлер Халк Хоган.

Фото статьи
Фото: Getty Images
Фото статьи
Фото: Reuters

В преддверии митинга Трамп вместе с избранным вице-президентом Вэнсом посетил Арлингтонское кладбище рядом с Вашингтоном, где они возложили венки и почтили память ветеранов США.

Трамп с Джей Ди Вэнсом возложили венки на Арлингтонском кладбище
Трамп с Джей Ди Вэнсом возложили венки на Арлингтонском кладбище Фото: Getty Images
Супруги президента и вице-президента США Мелания Трамп и Уша Вэнс тоже посетили Арлингтонское кладбище
Супруги президента и вице-президента США Мелания Трамп и Уша Вэнс тоже посетили Арлингтонское кладбище Фото: Reuters

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BBC
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