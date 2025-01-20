До приведения Дональда Трампа к присяге в качестве 47-го президента США осталось менее 24 часов, и в воскресенье вечером он проводит митинг на Capital One Arena в центре Вашингтона, вмещающей около 20 тыс. человек. Команда Трампа назвала мероприятие "победным ралли, которое вы никогда не забудете".
Тысячи сторонников Трампа пришли на его победный митинг в Вашингтоне перед инаугурацией
Из-за холодов в Вашингтоне церемония инаугурации Трампа пройдет в Ротонде Капитолия, а не около здания, как происходит обычно, но холодная погода не помешала тысячам ликующих сторонников избранного президента прийти на его митинг в воскресенье вечером.
Ралли стартовало примерно на 30 минут позже запланированного времени начала с исполнения национального гимна США.
На вечере ожидается выступление различных музыкантов, в том числе группы The Village People, чья культовая песня YMCA стала саундтреком к предвыборной кампании Трампа.
А открыл концерт Кид Рок, поменявший в середине песни черную шляпу на красную «Make America Great Again».
Перед собравшимися с речами выступят избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, миллиардер Илон Маск и профессиональный рестлер Халк Хоган.
В преддверии митинга Трамп вместе с избранным вице-президентом Вэнсом посетил Арлингтонское кладбище рядом с Вашингтоном, где они возложили венки и почтили память ветеранов США.