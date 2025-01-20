По его словам, протекционизм - это политика, которую Трамп понимает, а торговые тарифы - это механизм, на который он возлагает большие надежды. Однако необходимо оценивать и общее отношение Республиканской партии, и вряд ли все республиканцы поддерживают изоляционистскую политику.

"Я думаю, что американский истеблишмент понимает, что Америка имеет слишком большой вес в мире, чтобы просто сидеть в своей норе. Америка не может себе этого позволить. "В "горячих точках", которые важны для самой Америки - Ближний Восток, Израиль, Иран, Россия, Северная Корея, Китай - она не может ничего не делать. В других регионах Америка может быть не столь активна", - сказал Тейкманис.

Он также отметил, что нынешняя администрация Трампа была выбрана по другим принципам, чем в его первое президентство. Важнее всего была лояльность и прошлые взгляды этих людей на важные для Трампа вопросы, менее важными были необходимые для работы компетенции. Новая администрация будет состоять из весьма необычных личностей.